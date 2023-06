– Pride burde handle om noe mer enn politikk og sex-fetisjer

– Som lesbisk har jeg aldri følt meg mer annerledes enn jeg gjør nå, uttalte hun nylig til Stord24.

Der kritiserte hun feiringen av Pride for å ha gått for langt i å handle hovedsakelig om politikk og seksuelle fetisjer, og mindre om kjærlighet.

– Selv vil jeg bare leve i fred og være helt vanlig, ikke fremstilles som et offer, og føler meg overhodet ikke komfortabel med dagens Pride-feiring. Jeg synes Pride har for stort fokus på det som er politisk og at feiringen er for utagerende og seksualisert – på grensen til porno, men opplever at aksepten for å ha andre meninger om det enn den som Fri står for er så godt som ikke-eksisterende, sier hun til Dagsavisen.

Har ikke trang til stor markering: Gunnhild Kristin Borlaug synes Pride har gått for langt (Privat)

Debatten startet med et innlegg på Facebook om at lokalpolitiker Geir Angeltveit (V) ønsket seg en regnbuegate på Stord. Gunnhild kommenterte:

«Why? Er det lov å be om litt hensyn og pusterom for oss «skeive» som prøver å leve eit normalt liv uten det uendelige maset og pride og flagg? MÅ det bli så mykje oppmerksomhet rundt det å vere tiltrukken av samme kjønn? Kvar sommar det evige maset.. gnålet, hysteriet som ikkje lenger handler om kjærlighet, men skrudd kjønnspolitikk og ellers forvirra fetisjer!»

Til Dagsavisen sier hun at hun frykter at dagens feiring bidrar til å skape mer hat og mindre aksept fordi det oppleves som påtrengende av storsamfunnet, men hun opplever samtidig at toleransen fra det skeive miljøet er skremmende lav.

– Ta debatten om regnbueflagget. Hvorfor skal folk tvinges til å henge det opp? Vi lever i et fritt land. At for eksempel en arbeidsplass ikke vil markere seg politisk, synes jeg burde være uproblematisk, vi må respektere at det finnes andre som mener noe annet enn oss selv, sier hun.

Kan skade

Uttalelsene har vakt oppmerksomhet og meldingene har haglet inn.

– Den hardeste kritikken har kommet fra det skeive miljøet, av folk som lurer på om jeg vil tilbake til de tider da homofile måtte leve i skjul. Det er helt misforstått og selvfølgelig ikke riktig, og bidrar bare til å polarisere debatten. Men jeg har også fått mange positive tilbakemeldinger fra skeive som er helt enige med meg og sier de ikke føler seg hjemme i Pride slik den feires i dag, sier Gunnhild Kristin Borlaug.

– Selv vil jeg bare leve i fred og være helt vanlig, ikke fremstilles som et offer. Og jeg opplever at det er stor aksept for folk med andre legninger blant nordmenn. Vi har til og med lover som slår det fast.

Aksept

Av og til hender det hun støter på noen som synes legningen hennes provoserer og er feil. Men Gunnhild Kristin Borlaug fremholder at dersom en vil ha aksept, må det gå begge veier.

Vi må være være tålmodige og faktisk akseptere at folk har forskjellige meninger. — Gunnhild Kristin Borlaug

– Vi må være tålmodige og faktisk akseptere at folk har forskjellige meninger. Jeg har for eksempel en veldig religiøs nabo som har sterke meninger mot homofili. Men vi er blitt gode venner fordi vi aksepterer hverandres forskjellighet. Jeg krever ingenting fra henne, og hun krever ingenting fra meg. Men vi aksepterer hverandre. Da tror jeg også aksepten vil komme etter hvert. Noen ganger må vi også bare være enige om å være uenige.

Kjenner historien

Etter at Gunnhild Kristin Borlaug uttalte seg kritisk til dagens Pride-feiring har hun opplevd at mange forsøker å «shame» henne ved å påstå at hun tar sine rettigheter for gitt. Hun understreker at hun ikke har glemt de som sto på barrikadene og minner om Kim Frieles tale under en Pride-markering i Bergen for mange år siden, der Friele minnet forsamlingen om at Pride ikke bare handler om sex, men også kjærlighet.

– Første gang jeg deltok på Pride var i Stockholm tidlig på 2000-tallet, og det opplevde jeg som noe helt annet enn dagens feiring. Det var riktignok litt lær og pisk og sånne fetisj-effekter, men mest av alt handlet det om kjærlighet. Nå er Pride full av nye legninger, fetisjer og nærmest pornografiske innslag, og politikk og ideologi. Det skremmer meg, sier Gunnhild Kristin Borlaug.

– Opplever du at holdningene i samfunnet har endret seg etter terroren mot det skeive miljøet i Oslo i fjor?

– Jo, men de holdningene er ikke representative for vanlige nordmenn, det er holdninger fra folk som blander politikk og religion. Jeg opplever at den vanlige kvinnen og mannen i gata har stor aksept for homofil kjærlighet i dag. Men, en feiring med en parade som spiller så stort på sex og nærmest pornografiske virkemidler, tror jeg tvert imot bidrar til å skape mer hat og fordommer enn aksept, sier Gunnhild Kristin Borlaug.

