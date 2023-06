Moteviter Pia Henriksen: – Rosa er en problematisk farge

Når vi tenker på Barbie, tenker vi gjerne på én farge: rosa. Og til tross for at verden har gått av skaftet i forbindelse med den nye Barbie-filmen og alle vil male og kle seg, er det en farge som er vanskelig å forholde seg til.

– Ja, det er en problematisk farge på mange måter, sier moteviter Pia Henriksen.

Moteviter Pia Henriksen hadde lenge helt dilla på rosa i alle nyanser. (Sissel Hoffengh)

– Og så er jo ikke rosa bare én farge, den har nyanser som spenner fra veldig lys babyrosa som regnes som litt uskyldig, til lakserosa som er mer sensuell spesielt i kombinasjon med sort, og i den andre skalaen: dyp magenta, som er mer sjokkerende og litt farlig. Kvinnen eller mannen som tar på seg en kjole eller en dress i knall sjokkrosa vil bli sett, det er noe dominerende ved den, sier Henriksen.

2022 MTV Video Music Awards - Show Nicki Minaj på MTV Video Music Awards i fjor, iført signaturfargen rosa. (Charles Sykes/AP)

Rosa vekker usedvanlig sterke følelser av både tiltrekning og frastøting. Faktisk har den blitt kalt den mest splittende av alle farger.

– Alle har en mening om rosa, og alle har et forhold til rosa. Også jeg har et forhold til rosa, smiler hun.

– Jeg vokste opp i det oransje, brune og grønne 70-tallet og fikk ikke lov av mamma å bruke rosa. Begrunnelsen var at jeg hadde rødt hår, og kunne du absolutt ikke bruke rosa. Så da kan du jo tenke deg hvor mye jeg hadde lyst til å bruke rosa. Resultatet var at når jeg ble voksen så gikk jeg litt bananas med rosa, og kjøpte masse rosa klær.

– Og så kom den filmen «Pretty in Pink» med Molly Ringvold som har rødt hår og ser helt fantastisk ut i rosa. Det var litt sånn – yes!!!

Pussyhatter

– Vær så snill, søstre, hold dere unna rosa, oppfordret journalisten Petula Dvorak i Washington Post da hun fikk vite at titusenvis av demonstranter planla å bære rosa pussyhatter under Women’s March i 2017.

– Kvinnesaken er alvorlig og søte rosa hatter risikerer å trivialisere den.

Nevadans Hold Vigil Responding To Recent Actions By Trump Administration Demonstranter i 2017 iført såkalte pussy hats - hjemmestrikkede luer med katteører, et pek mot daværende president Donald Trump og hans sexistiske ytringer. (Ethan Miller/AFP)

Likevel bar tusenvis av demonstranter hjemmestrikkede såkalte pussyhatter under demonstrasjonene verden rundt, som et svar på daværende president Trumps sitat «grab them by the pussy».

I moderne tid har det skjedd store endringer i vår oppfatning av kjønn, og de eldgamle begrepene kjønnsidentitet og “normer” har blitt utfordret og satt spørsmålstegn ved av mennesker over hele verden. Nye begreper som «kjønnsnøytral» og «ikke-binær» har gjort sitt inntog i leksikonet, men det er fortsatt mye som gjenstår på dette området, og det finnes fortsatt mange tilsynelatende kjønnsspesifikke begreper og til og med farger.

Antoine Griezmanns hårfarge må kunne kalles ekte barbierosa. (FRANCK FIFE/AFP)

Rosa for maskulinitet

I vesten hadde man levd og operert i en verden der rosa tradisjonelt ble sett på som en feminin farge, mens blått har vært forbeholdt gutter. Denne rigide dikotomien rådet lenge overalt på fra gratulasjonskort til barneklær. Når en ny baby blir født, får foreldrene vanligvis utallige blå eller rosa gaver i forhold til barnets kjønn. Men en gang i tiden var blått den feminine fargen, og rosa mer populært blant menn. For å forstå det må vi gå tilbake til en tid før farger i det hele tatt ble assosiert med kjønn.

62nd Annual Grammy Awards - Press Room Lil Nas X liker å sjokkere på den røde løperen med antrekk som får Barbie til å virke moderat. (Chris Pizzello/AP)

Men, det har ikke alltid vært sånn.

– Særlig i begynnelsen av 1900-tallet og på slutten av 1800-tallet var det vanlig at mødre ble rådet til å kle gutten sin i en maskulin farge som rosa hvis han skulle bli maskulin, og jenta i en feminin farge som blå hvis hun skulle bli feminin, hevder fargeekspert Gavin Evans i et foredrag han holdt om hvordan rosa og blått påvirker tradisjonelle kjønnsroller for Business Insider. Dette var ifølge eksperten et råd som var svært utbredt, og det var noen grunner til det. Blått hadde i deler av Europa lenge vært assosiert med en femininitet på grunn av den antatte fargen på jomfru Marias antrekk.

– Rosa ble sett på som en slags gutteaktig versjon av den maskuline fargen rød. Det begynte imidlertid gradvis å endre seg på midten av 1900-tallet, og rundt 1950 ble det gjennomført en stor reklamekampanje av flere reklamebyråer for å gjøre rosa til en utelukkende feminin farge, og da skjedde endringen veldig raskt, hevder Evans.

Giambattista Vallis Haute Couture Fall Winter 2022-2023-kolleksjon (JULIEN DE ROSA/AFP)

Motepolitiet på banen

Det var først etter andre verdenskrig at rosa ble assosiert med femininitet. Denne assosiasjonen oppsto hovedsakelig fordi det var førstedamen Mamie Eisenhowers favorittfarge, hevder Jo B. Paoletti, professor ved University of Maryland med utdanning innen klesdesign og tekstil- og kleshistorie. Hun har forsket på og skrevet om kjønnsforskjeller i amerikansk mote i 40 år og i 2012 ga hun ut boka «Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America», der hun forklarer mange av holdningsendringene til farger som kjønnsmarkør i amerikansk kultur.

Giambattista Vallis sommerkolleksjon for 2023 tar tilbake femtitallets hyperfeminine rosatoner og silhuetter. (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

1950-tallet er beryktet som den feminine mystikkens æra, da kjønnsstereotypiene ble forsterket i hele samfunnet og den rosa for jenter, blå for gutter-koden skjøt fart. Se bare på Marilyn Monroes rosa kjole når hun synger «Diamonds Are A Girl’s Best Friend» i filmen «Gentlemen Prefer Blondes» (1953). Amerikanerne elsket europeiske motehus og bildene av Jacqueline Kennedy i blodstenkt rosa Chanel fra den dagen mannen hennes ble skutt og drept i Dallas er for lengst blitt ikonisert i motehistorien.

Miley Cyrus Performs At ACL Music Festival 2021 - Weekend 1 Miley Cyrus bekrefter at rosa er den ekte rockefargen. (GARY MILLER/AFP)

– Rosa er den eneste ekte rock and roll-fargen, erklærte Paul Simonon, bassgitarist i The Clash for mange år siden. Populærmusikken har vært en viktig pådriver for rosa i motebildet, med punkband som Sex Pistols og Ramones som fremhevet de bad taste-aspektene ved fargen. Vivienne Westwoods London-butikk SEX hadde et stort, kjøttfarge-rosa skilt utenfor døra, mens ravers og cybergoths kledde seg i neonrosa.

I boka «Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color» som kom ut i forbindelse med en utstilling i New York i 2018 skriver den amerikanske historikeren og kuratoren Valerie Steele om hvordan alle nyanser av rosa har hatt sine epoker, både for kvinner og menn:

«Naturligvis fantes det mange feminine rosa kjoler til jenter og kvinner fra 1950-tallet, men Brooks Brothers solgte også rosa skjorter til menn. På 1960-tallet fortsatte populariteten til mange “pretty in pink”-kjoler, som for eksempel en cocktailkjole fra 1960 av Yves Saint Laurent for Christian Dior. På 1970-tallet var det en nedgang i rosa mote, selv om fluorescerende rosa dukket opp. På 1980-tallet var rosa igjen på moten, selv om det ofte, som i Claude Montanas rosa “power suit” fra 1980, også var et uttrykk for kvinners økende sosiale autoritet» skriver Steele.

Magenta sukkerspinn

Og så er det selvfølgelig Barbie, ingen manifesterer bilder av rosa slik som henne. Barbie-logoen er, i likhet med nesten hele Barbies univers, magenta. Denne signaturfargen ble hovedsakelig valgt for å tiltrekke jenter til Barbie-merket da dunnek ble skapt i 1959. I kombinasjon med en skrifttype som ligner et barns håndskrift, kommuniserer logoen en følelse av barndom, moro og innfall. Selv om Barbie-symbolet har endret seg en del siden det ble designet i 1959, har logoen alltid vært knallrosa.

Warner Brothers Pictures Presentation CinemaCon 2023 Las Vegas Ryan Gosling og Margot Robbie som Ken og Barbie i den nye Barbie-filmen som har premiere i sommer sørger for at barbiecore-trenden lever ennå litt lenger. (BRIDGET BENNETT/AFP)

At verden nå er forelsket i denne sjokkrosa nyansen på grunn av Barbie-filmen, virker bakpå for moteviter Pia Henriksen.

– Selve barbiecore-trenden kom jo i fjor sommer og høst, og egentlig trodde jeg filmen for lengst hadde hatt premiere, sier hun. Og legger til at hun tror at vi, som med alle trendfarger kommer til å bli ganske lei den typiske Barbie-rosafargen når trenden er over.

Hun tror ikke rosafargen er like omstridt som den var for 50 år siden, eller at den lenger regnes som bare yndig, forsiktig, litt enkel og lett å manipulere. Men, det er en farge alle mener noe om.

– Rosa er en farge du må ta stilling til, det er ikke en enkel farge. Den er ikke som lilla, som lenge hadde status som kul. Men jeg lurer på om fordommene mot rosa kanskje er litt ute. Mange menn bruker jo rosa nå, så jeg tenker vi er over den verste knekken med å dele det så veldig opp i kjønn også, sier Pia Henriksen.

Paris Fashion Valentino F/W 22-23 Fra Valentinos Ready To Wear Fall/Winter 2022-2023-visning i Paris i fjor (Vianney Le Caer/AP)

Elsker bimborosa

– Er du en venstreorientert som liker å vise puppene sine? Liker du å runke til abortmotstandere? spør Chrissy Chlapecka kameraet i en 51 sekunder lang TikTok-video med tittelen «BIMBOS, RISE‼️».

Chrissy Chlapecka (22) er en komiker fra Chicago med rundt 4,6 millioner TikTok-følgere. I videoen opptrer hun iført en stram rosa minikjole, en rosa kåpe med imitert pels og høye skinnstøvletter. Det blekblonde håret er satt opp i fletter.

– Er du god i matte?” spør hun og skribler “2+2=<3″ i en notatbok og poserer frekt mens hun leser en bok opp ned. På slutten av videoen roper hun ut av vinduet: – Jeg er en bimbo, og jeg er stolt!

2019 BET Awards - Arrivals Doja Cat omfavner også den nye litt opprørske rosaviben i moten. (Frazer Harrison/AFP)

– Chlapeckas hyllest av den utskjelte kategorien “bimbo” er provoserende, til og med sjokkerende, hevdet Sophie Haigney i fjor en kommentar i avisen New York Times. Men på TikTok omfavnes både rosafargen og den nye bimbobevegelsen. Kjernebetydningen bak the bimbo movement er en feiring av seg selv og av å forbedre sin egen mentale helse – noe alle kan trenge i disse spesielt vanskelige tider. Og de som omfavner bimboismen lar ikke kritikken hindre dem i å leve det de mener er deres beste liv.

Chrissy Chlapecka hevder at hun identifiserer seg som feminist, men at mye av feminismen må omarbeides. I likhet med mange andre kvinner i hennes generasjon kritiserer hun blant annet den historiske hvitheten i mange feministiske retninger, heteronormativiteten og det faktum at det fortsatt finnes antitrans-stemmer i kvinnebevegelsen i dag. Hun blander komedie og sminketips med politiske ytringer fra venstresiden, og videoene hennes drypper av sarkasme og ironi, der hun forsikrer oss om at det er OK å gå med en rosa bh-topp i fuskepels, og at det også er OK å ikke vite hvem Elon Musk er.

