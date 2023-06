Kvinner sover dårligere enn menn

Det er ingen hemmelighet at en god natts søvn kan gjøre dagen bedre. Forskere mener imidlertid at god søvn ikke bare er behagelig, men at det også kan forlenge folks liv med flere år. Ifølge en fersk undersøkelse utført av amerikanske National Sleep Foundation er det betydelig flere kvinner enn menn som har problemer med å sovne og holde seg våkne. Problemene kan oppstå i puberteten og fortsette gjennom hele voksenlivet. Eksperter hevder de kan skyldes en rekke faktorer, blant annet biologiske, psykologiske og sosiale. Den gode nyheten er imidlertid at det finnes ting du kan gjøre for å hjelpe.

Det er ikke bare hvor mye du sover men kvaliteten på søvnen som teller for hvor opplagt du føler deg. (Berit Roald/NTB)

Menn som sover godt regelmessig, kan leve nesten fem år lenger enn de som ikke gjør det, mens kvinner kan tjene to år på det, viser forskning. Og de kan også få bedre helse i løpet av livet, melder The Guardian.

Men forskere sier at søvnmengden i seg selv ikke er nok til å oppnå de mulige helsefordelene – søvnkvaliteten er også viktig. Og at kvinner har større problemer med søvnen enn menn. Men, hva skyldes egentlig kvinners søvnproblemer?

[ Kritisk til Pride: – Som lesbisk har jeg aldri følt meg mer annerledes enn jeg gjør nå ]

Syklus og baby

I løpet av de reproduktive årene kan hormonelle endringer i menstruasjonssyklusen føre til humørsvingninger som angst og depresjon og fysiske symptomer som kramper, oppblåsthet og ømme bryster, som alle kan forstyrre søvnen. Også symptomer under svangerskapet – som kvalme, hyppig vannlatingstrang, angst og generelt ubehag kan også utløse søvnforstyrrelser, sier Shelby Harris, klinisk førsteamanuensis i nevrologi og psykologi ved Albert Einstein College of Medicine i Bronx til New York Times.

– I tillegg kommer selvfølgelig søvnforstyrrelsene som følger med omsorgen for en nyfødt, som kan fortsette lenge etter at babyen har sovet hele natten. Noen ganger er kvinners hjerner nærmest programmert til å høre babyen, hevder Harris, noe som kan føre til et mønster av hypervåkenhet og reaksjonsevne som kan gjøre det vanskeligere å sove.

[ Haters gonna hate, og jeg er lei av kampen. Den kampen ingen andre ser. ]

Overgangsalder

I årene før – og etter – overgangsalderen blir hormonene igjen sentrale. Opptil 80 prosent av kvinnene begynner å få hetetokter og de kan vare i flere år etterpå. Men for rundt 20 prosent av kvinnene er hetetokter hyppige og intense nok til å forstyrre søvnen. Kvinner i overgangsalderen har også høyere risiko for å utvikle obstruktiv søvnapné, som oppstår når musklene i luftveiene slapper av og midlertidig hindrer pusten, noe som kan føre til hyppige oppvåkninger om natten. Vektøkning i forbindelse med overgangsalder og aldring kan også spille en rolle for risikoen for søvnapné, sammen med endringer i muskeltonus forbundet med alder og en generell omfordeling av kroppsvekten.

Kvinner har også økt risiko for visse psykiske lidelser, som angst og depresjon, noe som kan forverre søvnproblemer. Ifølge en Gallupundersøkelse som ble offentliggjort i mai, var andelen kvinner som oppga at de hadde eller var under behandling for depresjon, mer enn dobbelt så høy som andelen menn.

[ Babyer er mammadalter. Hva er galt med det? ]

Terapi og hormoner

– Kognitiv atferdsterapi for søvnløshet er allment anerkjent som den beste førstelinjebehandlingen. Behandlingen har vist seg å forbedre søvnen og redusere depressive symptomer ved hjelp av en rekke kognitive og atferdsmessige teknikker, som for eksempel å identifisere og endre negative tankemønstre, praktisere mindfulness, følge med på søvnen og endre leggetider, sier Shelby Harris til New York Times.

Hormonterapi, som innebærer å tilføre hormoner som går tapt i overgangsalderen, regnes som den mest effektive måten å behandle hetetokter på.

– Når det er sagt, er de gjeldende anbefalingene å ta den laveste dosen i kortest mulig tid, fordi behandlingen kan være forbundet med risiko, påpeker Fiona Baker, direktør for Human Sleep Research Program i California. Hun legger til at det også er viktig å være klar over at det er normalt at søvnen varierer fra natt til natt og fra person til person. Og at du våkner etter at du har sovnet, betyr ikke nødvendigvis at du har et problem.

[ Snublet over en knæsj blå hoggorm. ]