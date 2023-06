Dette må du ikke gjøre når det lyner

Det vanligste skadeforebyggende tiltaket ved tordenvær er å trekke ut støpsler av kontaktene. 36 prosent tar ut strømmen til TV-en, 35 prosent gjør det samme med ruteren eller internettboksen og 31 prosent trekker ut støpslene generelt i boligen.

Det går fram av en landsrepresentativ spørreundersøkelse YouGov gjorde på oppdrag for forsikringsselskapet If i 2022. Samme undersøkelse viste at to av tre boliger mangler overspenningsvern i sikringsboksen.

– Det viktigste er å ha et overspenningsvern i sikringsskapet ditt. Alle nyere boliger etter 2010 har det som standard. Har du en eldre bolig, kan hende du har – men mest sannsynlig har du det ikke. Hvis du ikke har det, anbefaler jeg at du kontakter et autorisert elektrikerfirma, og får det ettermontert, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Lyn inn i huset

Selv om det er sjelden at lyn slår ned i hus, kan lynet komme inn i huset ditt hvis det slår ned i nærheten.

– Det som skjer, er at lynet følger ledningsnettet inn i boligen. Det kan gå via strømkabler og kabel-TV-kabler. Det som skjer da, er at det blir for mye spenning i strømnettet i boligen, forklarer Clementz.

Lynsesongen i Norge er allerede i gang på sør- og østlandet, tirsdag var det lyn, torden og styrtregn mange steder.

– Det er først og fremst juli, august og september at vi får en værtype som kjennetegnes av det kan være lyn, torden og lokalt store nedbørsmengder. Et overspenningsvern, såkalt grovvern, tar unna for ekstraordinært mye strøm inn mot sikringsskapet hvis lynet slår ned i nærheten. Går lynet i kablene kan det følge dem over lange avstander, sier han.

Et lynnedslag kan dermed ramme mange boliger tilknyttet samme ledningsnett.

– Du kan også installere et mellomvern, som et ekstra sikkerhetstiltak. Det fanger opp enda mer strøm enn grovvernet. Såkalt finvern, som du kan kjøpe og sette setter i stikkontaktene, som skal beskytte data og TV og så videre, er ment å fange siste rester av strømmen brer seg inn i boligen din. Men det vil ikke fungere uten grovvern i sikringsboksen først. Bare å kjøpe finvern har liten nytte.

Finelektronikk som tv, nettbrett, ruter, modem og mobiltelefon blir raskt slått ut dersom det løper for mye strøm gjennom strømnettet. Derfor bør du ikke bruke dem når det lyner, og de bør kobles fra nettet. (Gorm Kallestad/NTB)

Blir ikke brann

Det klassiske tiltaket som å trekke ut støpsler, har mange en oppfatning av at skal forebygge mot brann.

– Det skal man ta med stor ro. Det skal mye til før det brenner i en fryseboks eller kjøleskap. Og det er lett å glemme å sette i kontakten i fryseren igjen, så behold den på. Det dekkes av innboforsikringen hvis den slås ut av lynet.

– Hva med annen elektronikk?

– Det som først blir tatt av lynet, er ømfintlig forbrukerelektronikk, som TV, ruter, modem, nettbrett og telefoner. Så for å forebygge skade på dem, er det lurt å koble dem fra nettet og ikke lade telefonen når det er tordenvær. Denne elektronikken er så ømfintlig at den ikke tåler mye slingringsmonn i strømleveransen før apparatene slås ut. Selv om lynskader dekkes av innbo, er det enkleste trikset i boka som man har brukt siden steinalderen, å trekke ut støpselet av kontakten. Og det fungerer godt fortsatt, sier Clementz.

Det er imidlertid én type lyn som ikke er til å spøke med.

– Kulelyn. Det kan gå i strømnettet og stå ut av stikkontaktene. Jeg har sett kulelyn som har rasert en hel stue.

Clementz sier at huset ditt kan rammes av vanlige lynnedslag uten at du merker det.

– Ved den minste mistanke om noe feil på anlegget, må du gå gjennom anlegget med en elektriker. Det kan være du oppdager at lyspærer går hyppig, eller sikringer går ofte, eller du ser brungult på veggen der ledninger går, eller misfarging av stikkontakter.

Torsdag ettermiddag var det registrert nærmere 1600 lynnedslag på Østlandet. (Skjermdump/Yr.no)

Mange er redde

7 prosent sier de som regel reagerer med å bli redde under lyn og tordenvær, mens 18 prosent oppgir at det blir nervøse mens uværet står på, viser en annen undersøkelse forsikringsselskapet har gjort.

– Hver tredje bryr seg lite eller ingenting om at det lyner og tordner, mens den siste tredelen rett og slett er fascinert, sa kommunikasjonssjef Clementz, i en pressemelding.

Flere kvinner enn menn oppgir at de blir redde: 11 prosent av kvinnene, 3 prosent av mennene. 22 prosent av kvinnene sier lyn og torden gjør dem nervøse, 13 prosent av mennene oppgir dette.

Det er ikke store ulikheter mellom landsdelene.

