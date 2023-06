Ingen ekstra midler til barnevernet etter Visma-skandalen

Bekymringsmeldinger til barnevernet fra privatpersoner, skole, barnehager og helsetjenesten er svært viktig for å avdekke om barn blir utsatt for omsorgssvikt.

Sist uke ble det kjent at flere bekymringsmeldinger helt tilbake til høsten 2020, aldri kom fram. De ble slettet av datasystemet, samtidig som avsender fikk beskjed om at meldingen var sendt.

Årsaken er en feil i den tekniske løsningen Visma Familia som dataselskapet Visma leverer.

Hittil har de kartlagt at 67 bekymringsmeldinger til barnevernet fordelt på 23 kommuner er gått tapt. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varslet gransking umiddelbart.

[ Tar avstand fra hærverk: – Det gjør mer skade enn nytte ]

Ba om ekstra ressurser

Forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO) ba samtidig om ekstra ressurser til barnevernet og kommunene som nå må ettergå de tapte bekymringsmeldingene.

Dagsavisen har spurt Toppe om hun er enig i at staten må gå inn med ekstra midler, og om hvor tidlig hun kan avklare om det kommer. Barne- og familiedepartementet svarer avkreftende i en e-post.

– Det er den enkelte kommune som fastsetter barnevernstjenestenes budsjett. Kommunene er gjennom sine frie inntekter fra staten gitt økonomisk rom til også å kunne håndtere ekstraordinære hendelser, skriver departementet til Dagsavisen.

– Barne- og familiedepartementet forutsetter derfor at nødvendige midler stilles til disposisjon lokalt. Dersom kostnadene blir uforholdsmessige store for enkeltkommuner, vil det være mulig å søke statsforvalter om ekstra midler, skriver departementet.

Kvisvik sier til Dagsavisen at hun forventer at regjeringen øker potten hvis mange kommuner blir nødt til å søke statsforvalteren om ekstra midler.

– Staten må sørge for at kommunene har økonomiske rammer til å ta ansvaret. Det sto ikke på penger under pandemien. Vi trenger den samme handlekraften nå, sier hun.

– Forventer du en tydelig avklaring fra Toppe på om det kommer ekstra midler?

– Jeg forventer at dette ikke skal handle om tomme kommunekasser, og at regjeringen stiller med ekstra midler om det viser seg å være behov for det. Vi trenger administrative og politiske signaler om at dette ikke skal stå på barnevernstjenesten alene. Det er ingen tjent med, sier hun.

[ SV har trolig stilt seg bedre enn mange vil innse ]

---

Tapte bekymringsmeldinger:

Ifølge Visma er det 242 kommuner som benytter løsningen Visma Familia.

Totalt er det hittil 67 bekymringsmeldinger som er registrert som tapt.

Hittil har 23 kommuner meldt at de har tapt bekymringsmeldinger.

168 kommuner har meldt at de ikke har tapt noen bekymringsmeldinger.

51 kommuner har ikke svart.

Vismas foreløpige kartlegging er fra 9. juni. Samme uke meldte Bufdir at 26 kommuner hadde meldt om avvik.

---

[ Samlivsbrudd: – Det er ikke min skyld at han ikke har tenkt på egen økonomi ]

Bekymret for belastningen

– Jeg har vært bekymret for belastningen i barnevernet i lang tid nå, og denne saken gjør det ikke noe bedre. I tillegg til å slite med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte, innfase barnevernsreformen og håndtere flere bekymringsmeldinger etter pandemien, skal de også følge opp meldingene som forsvant, sier Mimmi Kvisvik til Dagsavisen.

Forbundslederen sier at hun er aller mest bekymret for om barn og unge har fått den hjelpen de trenger, men at bekymringen også gjelder medlemmene hennes.

– Mange er også bekymret for at de ansatte kan bli sittende igjen med svarteper. Når det tekniske systemet sviker, må vi stille opp. Jeg forventer nå at sentrale og lokale politikere står i ryggen til og støtter de ansatte. Hvis ikke er jeg redd for at tilleggsbelastningen blir for stor til å bære, sier hun.

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO) Mimmi Kvisvik. (Fellesorganisasjonen (FO) )

Avdekket av helsesykepleier

Feilen i systemet ble avdekket av en helsesykepleier i Bergen. Hun sendte en bekymringsmelding om to barn i Bergen kommune 1. februar i år. Helsesykepleieren fikk kvittering på at meldingen var sendt. Litt over en måned senere, reagerte hun på at hun ikke hadde hørt noe fra barnevernstjenesten, skriver NRK. De har sett på hvor lang tid det tok fra varselet kom.

Dette er tidslinjen:

Helsesykepleieren tok kontakt med mottaket hos barnevernet 10. mars, som bekreftet at de ikke hadde fått meldingen inn i systemet sitt.

En måned senere, 12. april, tok barnevernet kontakt med kommunesektorens organisasjon (KS) for å melde om avviket.

8. mai, to måneder etter at feilen ble oppdaget, opprettet dataselskapet Visma sak.

Noen dager senere, 11. mai – også to måneder etter varselet, varslet Bergen kommune Datatilsynet om feilen.

Det er lovfestet at slike avviksmeldinger skal sendes inn til Datatilsynet innen 72 timer. I løpet av de to månedene som gikk fra helsesykepleieren varslet, forsvant seks nye bekymringsmeldinger ifølge NRK.

Saken har fått stor oppmerksomhet blant flere politikere og kommentatorer. Morgenbladet-kommentator Aslak Bonde skriver i en kommentar at han mener den lange varslingstiden er en illustrasjon på «at all myndighetsutøvelse som har med barn å gjøre, oppfattes som relativt lite viktig. Det som gjøres for å forsvare og å fremme barns interesser, får lav prioritet.»

[ Høyre vil kutte i tannhelse og i fylkene ]

– Uvanlig

Kommunikasjonssjef i Visma Lage Bøhren sier til Dagsavisen at feilen i systemet Visma Familia har ført til at de har satt i gang undersøkelser av andre systemer de leverer til det offentlige. Han svarer at de ikke har funnet svakheter i andre systemer.

– Hvor vanlig er det at slike alvorlige svikt i digitale systemer som denne i Visma Familia forekommer, og hvorfor tok det så lang tid før det ble oppdaget?

– Dette er på ingen måte vanlig, og Visma gjennomgår nå alle rutiner og prosedyrer for å forstå hva som har oppstått, og for å sikre at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen, sier han.

[ Ny trend: Tar oppsigelsen live på TikTok ]

Dette skal granskes

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt kommunene svare på hvor mange bekymringsmeldinger som ble slettet hos dem. Fristen for å svare går ut torsdag 15. juni. Bufdir skal de neste fire månedene, fram til 31. oktober, granske to deler av skandalen. Den første handler om feilen i den nasjonale løsningen for elektronisk bekymringsmelding. Den andre dreier seg om å følge opp berørte kommuner med å håndtere konsekvenser av feilen og veilede kommunene i å forebygge feil i framtiden, skriver NTB.

Barneministeren har bedt om svar på til sammen 21 punkter. Blant annet:

Hvordan ble feilen rettet?

Hvilke tiltak er satt i verk for å følge opp meldinger som har gått tapt?

Hva blir gjort for å forebygge lignende feil i fremtiden?

Hva kan vi lære av dette?

– Jeg vil igjen understreke at dette er en svært alvorlig sak, og det er viktig at vi får en grundig gransking der alle spørsmål blir svart ut og alle relevante aktører blir involvert, sier Kjersti Toppe til NTB.

Et punkt som Bufdir skal undersøke, er risikoen for at feilen kan ha hatt langsiktige konsekvenser og at omsorgssvikt ikke ble oppdaget som følge av feilen.

De siste årene har flere rapportert om at barnevernet har mottatt færre bekymringsmeldinger. Bufdir skal i granskingen også se på om det kan være en sammenheng mellom feilen og trenden med færre bekymringsmeldinger til barnevernet, skriver NTB.

[ Dialekten min er ikke bra nok. Ikke her, ikke i byen. Den passer ikke inn (+) ]