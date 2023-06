Fikk du ikke nødvarsel? Dette må du gjøre

Varslingsprøven den 14. juni ble gjort over hele landet, rundt kl. 12. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet skulle vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Men hos noen var det helt stille.

– Det er flere som ikke har fått noe varsel, og det kan det være flere årsaker til. Det er derfor vi gjør testen, sier seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Dsb), Henriette Magnussen til Dagsavisen.

– En årsak kan være at man ikke har oppdatert telefonen sin til den nyeste programvaren, eller det kan være andre årsaker til at ikke signalene når fram.

– Hva skal man gjøre hvis man ikke har fått varsel?

– Man bør jo gå inn og sjekke at man har oppdatert programvaren på telefonen, og så blir vi veldig glade hvis folk går inn på et tilbakemeldingsskjema vi har lagt ut der. På nettsidene våre ligger det også en liste over hvilke enheter som er kompatible, forteller hun.

Vil ha svar

Nødvarsel på mobil fungerer slik at det sendes ut signaler via radiomaster, på lik linje med andre kringkastinger.

– Men vi vet ikke hvem som får det, derfor er vi avhengig av tilbakemeldinger.

– Det har ikke vært en teknisk feil med varslingssystemet?

– Det er for tidlig å si, vi får vite i løpet av dagen i dag. Alle celler ble sendt ut, så må mobiloperatørene rapportere om de har fått det inn på sine nett, sier Magnussen.

Slik høres det ut

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal, skriver Dsb på sine nettsider.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter “Viktig melding – søk informasjon” og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, TV, myndighetenes nettsider og sosiale medier, skriver de.

På sivilforsvaret.no finner du mer informasjon om varslingsanleggene

Slik finner du igjen et nødvarsel

Alle nødvarsler kan også leses på nødvarsel.no. For å finne igjen et nødvarsel på din mobiltelefon kan du gjøre følgende.

iPhone: Nødvarsler legger seg i varslingssenteret. Fra låst skjerm åpner du varslingssenteret ved å sveipe opp fra midten av skjermen. Fra alle andre skjermer sveiper du ned fra midten øverst på skjermen. Her vil du finne igjen tidligere mottatte nødvarsler. Trykk på varselet for å se varselet på norsk og engelsk versjon.

Android: Søk opp Nødvarsler, velg Trådløse nødvarsler. Her vil du finne en liste over tidligere mottatte nødvarsler.

Kilde: Dsb.no

