Etter Nato-møtet på rådhuset var både klokke og lyd forsvunnet

Den første uka i juni ble rådhuset lånt bort. Jens Stoltenberg og resten av Nato fikk låne hovedstadens maktsentral for å ha et møte som snudde byen på hodet i noen dager. Ikke bare var mange gater og veier i sentrum stengt av, men hele rådhuset måtte også ta hjemmekontor en periode.

Inne på rådhuset var det også store endringer i forkant av møtet. Utstyr til Nato-møtet sto utplassert i ganger og møterom rundt på rådhuset på siste vanlige møte før Nato tok over. Rådhuset innførte adgangskontroll med metalldetektor og gjennomlysning og det hele.

Onsdag skulle normaliteten være tilbake. Før det første bystyremøtet etter Nato hadde de fleste glemt det mektige besøket, og flesteparten av representantene var mer opptatt av den varslede mobiltelefon-alarmen som skulle gå av klokka tolv.

Men kanskje hadde man oversett hvor grundige Nato-folkene var i sikkerhetsgjennomgangene av bygget. For når juni-bystyremøtet startet var det plutselig ikke lyd i høyttalerne. Det var nesten umulig å høre hva som ble sagt fra talerstolen, i hvert fall fra journalistplassene bakerst i bystyresalen.

Oslos bystyresal, sett fra galleriet. Der fungerte nemlig lyden. (Aslak Borgersrud)

[ Stenger Grensen ut uka ]

– Vi har litt småtekniske problemer her etter Natomøtet, men vi vet ikke helt hva det skyldes, sa ordfører Marianne Borgen i starten av møtet.

Lyden var ikke det eneste. Også en klokke som viser representantene hvor mye tid de har igjen av innlegg, er forsvunnet som dugg for solen.

– Vi finner den ikke. Som direktøren sa til meg, det kan være at Natos hemmelige våpen er å ta bort klokker, sa ordføreren spøkefullt.

Og dermed så starta bystyrets teknikere jobben med å prøve å finne ut hva i huleste som var galt. Det viste seg at tre av fire høyttalere svikta. Folk klatra opp på vegger og kikka i skap under hele spørretimen, tilsynelatende uten å finne feilen. Ryktene gikk om Nato-folkenes ekstremt grundige gjennomgang av bygget, og at alle høyttalere og kameraer måtte fysisk kobles fra veggen, mens rullestolramper måtte åpnes opp og sjekkes for sikkerhetssvakheter. Og at tilsvarende lydproblemer har vært i andre deler av bygget tidligere denne måneden.

Helt bombastisk kunne man likevel ikke plassere skylda.

– Dette sjekkes ut nå, og forhåpentligvis får vi ordnet det raskt. Vi har ikke grunnlag for å vurdere om dette har noe med Nato-møtet, skriver rådhusforvalter Marit Jansen i en SMS.

[ Fikk du ikke nødvarsel? Dette må du gjøre ]

Fullstendig kaos er det heldigvis ikke. Etter lønsjen (som ble avbrutt av en masse pipende telefoner klokka tolv), var det lyd igjen i høyttalerne, og vi på pressebenken kunne igjen kose oss med både de politikerne som snakker altfor høyt og de som overdrevent bøyer seg ned mot mikrofonen og dermed sprenger mikronmembranet og lager fryktelig lyd.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg, som tok over ordførerklubba etter lønsjpausen, kunne, med et blunk til oss journalister, varsle at høyttalerne fungerte igjen.

– I motsetning til i første del av møtet så må dere nå passe på hva dere sier fra talerstolen, sa han.

Og dermed var alt på plass. Ja, unntatt den klokka som fortsatt er forsvunnet.

– Vi får jo tro at vi finner den. Ellers må vi bare skaffe en ny, sier Marianne Borgen.

Denne lille skjermen skal hjelpe bystyrererepresentantene med å holde tida. Men minst en sånn er forvunnet, etter Natomøtet i Oslo Rådhus. (Aslak Borgersrud)

De politiske konsekvensene av dårlig lyd er ikke særlig store, heldigvis. Nå før sommeren kommer det bystyremøter på rekke og rad. I neste uke skal budsjettet behandles, men dette onsdagsmøtet virker mest å eksistere for å få unna flest mulig saker som har blitt liggende.

Det var en lang rekke kontrollutvalgssaker, en diger skokk med årsberetninger og en god del fritakssøknader.

Fremskrittspartiet (og den utkastede Solås sin egen bystyregruppe) slåss mot kjempeproblemet at det er for mange store leiligheter i Oslo. Folkets Parti kjemper for å få laget et bilverkstedsfond for å dekke skader på grunn av dårlige veier. Innbyggerforslag på rekke og rad, mot sykkelvei på Sankthanshaugen, mot musikkfestivaler ved Nedre Foss, og for en bygård i Gamlebyen.

Spørretimen ble dominert av vold og narkotikasalg på Grønland, tvilsomme leiligheter i bydel St. Hanshaugen og om hvorvidt politiet burde ha med seg pistol når de besøker byens skoler.

Men helt ærlig, det hørte uansett ikke vi journalister noe særlig av.

[ Raymond Johansen hasteinnkaller til møte om situasjonen på Grønland ]