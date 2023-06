Ekspert: – Dette er det viktigste for Ukrainas offensiv

Oberstløytnant Paasikivi, som underviser i militærstrategi og militærhistorie, peker i et lengre videointervju med svenske Aftonbladet på Krim som nøkkelen. På spørsmål om hva som er viktigst for ukrainernes motoffensiv mot Russland og president Vladimir Putin nå, trekker han fram området sørøst i Ukraina mellom Krim og Mariupol.

Oberstløytnanten forklarer videre hvorfor han tror dette er så viktig for ukrainerne og landets president Volodomyr Zelenskyj.

– Veien fra Russland til Krim er det man vil til livs. Fra ukrainsk side ønsker man å skjære av mulighetene for at Russland kan transportere materiell og soldater til Krim. Og lykkes man med det for Ukrainas del, da har man plutselig isolert Krim. Dét tror jeg, og det tror jeg Ukraina også tror, er en veldig viktig sak for Russland. For hele denne operasjonen, altså Russlands krig i Ukraina, begynte jo med at Russland annekterte Krim ulovlig i 2014.

Ukraina-president Volodomyr Zelenskyj. (Javad Parsa/NTB)

Ukraina har en tøff oppgave

– Kan man isolere Krim, og kanskje ta det videre derfra, da har man vunnet en stor seier, fortsetter Paasikivi.

Han tror Ukraina har muligheter til å lykkes. Men den ukrainske motoffensiven har ingen enkel oppgave.

– Det er jo veldig vanskelig, især på grunn av Russlands dype forsvar. De har befestninger, de har såkalte stridsvognsgraver, de har omfattende minefelt. Og de har skyttervern og skyttergraver, pluss artilleri. Alt dette må Ukraina finne og bekjempe. Så er det i tillegg russiske reserver i bakhånd, som skal slå til hvis Ukraina har framgang, sier oberstløytnanten.

Tidligere har han uttalt at hvis Ukrainas motoffensiv er en suksess, kan krigen være over i løpet av 2023.

Reagerte på Putin-utspill

Tirsdag sa Russland-president Vladimir Putin at han er villig til å ha fredssamtaler med Ukraina, men at fred bare er mulig dersom Vesten stanser våpenstøtten til landet. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg karakteriserte Putin-utspillet som meningsløst og uakseptabelt overfor VG.

Russland-president Vladimir Putin og Nato-sjef Jens Stoltenberg. Montasje. (NTB)

Ukraina: Ekstremt harde kamper

Ukraina melder at de har rykket fram noen få steder i offensiven mot russiske styrker, skriver NTB onsdag kveld.

Viseforsvarsminister Hanna Maliar sier at de ukrainske styrkene har delvis suksess. De har rykket fram 2–500 meter i områder nær Bakhmut og 300–350 meter i retning av Zaporizjzja, sier hun.

– Styrkene våre står overfor ekstremt harde kamper og en fiende med overlegenhet i lufta, sier Maliar, ifølge nyhetsbyrået.

Hun sier at de ukrainske tapene er langt lavere enn tapene på russisk side. Ifølge henne er antallet drepte russiske soldater 8,73 ganger høyere enn tallet på drepte ukrainere den siste uka i Khortytsia-delen av fronten.

