Thomas fra «The Voice» skal sitte i regjeringsutvalg

Han nådde nesten helt til topps i sangkonkurransen «The Voice», men ble slått på målstreken av talentet Kira Elisabeth Dalan-Eriksen i den aller siste duellen.

Etter at han først hadde kommet videre i konkurransen, ble han intervjuet i LO-Aktuelt fordi han, som blind, har søkt jobb etter jobb uten å nå helt opp.

Han opplevde at såkalt «blind audition», som programmet startet med, er det optimale jobbintervjuet. Nå blir han ikke helt arbeidsløs.

I tillegg til at musikerkarrieren skyter fart, ble han fredag oppnevnt av Kongen i statsråd til å sitte i et utvalg som skal gjennomgå musikkfeltet og levere en utredning (NOU) hvor formålet er en gjennomgang av musikkfeltet.

Utvalget skal se både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i en sammenheng.

– Målet er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet, sier kulturminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Nå skjer mye

Livet etter «The Voice»-finalen 26. mai, har Thomas Tvedt knapt rukket å kjenne på.

– Det har skjedd så mye. Jeg har fått mange forespørsler om konserter og event-jobber. Blant annet øver jeg nå til en konsert på hjemstedet mitt Randaberg, sier Thomas Tvedt til FriFagbevegelse.

Gjennom opptredener i beste sendetid på TV2 på fredagskvelden, er han plutselig blitt kjendis. Folk gratulerer ham på gata, og han må stille opp på selfier.

– Det er bare kjempehyggelig, sier han.

Han synes også det var veldig lærerikt å være med på «The Voice».

– Spesielt da jeg gikk videre og vi startet med direktesendinger, lærte jeg veldig mye. Da drev vi ikke bare med underholdning, men var en del av en hel produksjon, forklarer han.

For hver gang han gikk videre, tenkte han at «da får jeg synge en sang til». Han gikk videre helt til det bare sto igjen to.

Stas med utvalget

Thomas Tvedt, som er medlem i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon, synes det er stor stas å bli spurt om å sitte i musikkutvalget til regjeringen.

– Jeg tenker at jeg går inn i utvalget med mange hatter. Både som utøvende kunstner, men også som musikkpedagog og musikkterapeut. Jeg er veldig spent på hva arbeidet i utvalget vil bringe, sier Tvedt.

Han har en master i musikkterapi, en bachelor i klassisk sang og musikkpedagogikk, og til sammen åtte år med høyere utdanning

Han har aldri valgt å gå i sin fars fotspor som politiker. Tom Tvedt (Ap) er kjent både som både fylkesordfører i Rogaland og idrettspresident.

Nå blir det litt politikk for Thomas også, men han er klar på at utvalget ikke skal utøve politikk.

– Vi skal si noe om hva vi synes politikerne kan gjøre med musikken. Samtidig er dette også noe jeg brenner veldig for, sier han.

Viktigste kravet

Nettopp et slikt utvalg var det viktigste kravet fra musikksektoren til den nye regjering, sier Trettebergstuen. Og nå går altså arbeidet i gang.

Utvalget skal ledes av Sigrid Røyseng. Hun er professor ved Norges musikkhøgskole og BI.

Blant de andre medlemmene finner vi både tidligere stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen og organisasjonsrådgiver i LO, Lene Furuli, som medlemmer.

Utvalget skal levere sin utredning våren 2025.

