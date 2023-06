Saken oppdateres

Ifølge politiet har det vært en konflikt mellom to parter på stedet. En av de involverte har trolig avfyrt et skudd med et håndvåpen og alle de involverte har løpt fra stedet.

– Det er ikke meldt om at noen personer er skadd. Politiet søker etter involverte personer, samt opptar vitneforklaringer og sikrer bevis på stedet, skriver politiet i en melding til pressen.