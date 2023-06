Ny trend: Tar oppsigelsen live på TikTok

Mens quiet quitting handler om å ikke overprestere, men heller gjøre kun det som står i stillingsbeskrivelsen din på jobb, ikke noe mer handler #quittok om det motsatte: å lage så mye støy som mulig rundt egen oppsigelse. Ifølge nettstedet Insider har trenden har eksplodert i sosiale medier der unge yrkesaktive velger å livestreame oppsigelsene sine. Plattformen de har valgt: TikTok. Derav den uunngåelige emneknaggen #quittok.

Sykt stunt

Jeremy Reis, forfatter fra Tennessee og grunnlegger av Explore Startups, som gir praktiske råd til nye bedrifter, kaller quittok-bevegelsen for et sykt stunt på sosiale medier, der yngre generasjoner sier opp jobbene sine via direktesending.

– Noen sier opp på kontoret eller arbeidsplassen, mens andre legger ut innlegg om at de sier opp jobben hjemmefra hos seg selv, forklarer han på nettstedet WorkLife. Men, hva er det som driver #quittok-trenden?

Digital livsstil

I juli 2021 gikk et klipp av britiske McDonald’s-ansatte som sa opp midt i skiftet, viralt. Nå oversvømmes TikTok av brukere som deler direkteopptak av øyeblikket der de sier til sjefene sine: «Jeg sier opp!». De korte videoklippene, som noen ganger er pinlige, ofte morsomme og nesten alltid overbevisende, tiltrekker seg millioner av visninger på den sosiale medieplattformen.

Flertallet av de unge brukerne på TikTok har vokst opp med sosiale medier og deler alle slags milepæler på nettet. Ifølge den California-baserte terapeuten og coachen Tess Brigham er det til en viss grad naturlig at de også deler private samtaler med arbeidsgivere om beslutningen om å slutte.

– Det er slik denne generasjonen har erfaringer, det er slik de har lært å være i verden. Hvis du er vant til å ta opp og dele ting når du vokser opp, hvorfor skulle du ikke dele disse større, mer betydningsfulle øyeblikkene? sier hun til BBC.

Dypere årsaker

I september 2022 delte Christina Zumbo (31), en tidligere ansatt i den australske regjeringen, øyeblikket da hun klikket på oppsigelsesmailen og ventet spent på en videosamtale med sjefen. Zumbo, som allerede hadde delt glimt av arbeidsrelaterte psykiske problemer med sine 140 000 TikTok-følgere, sa at hun følte at andre på plattformen ville kjenne seg igjen i innlegget.

Det kan være dypere årsaker til at folk ønsker å streame oppsigelsen sin - for noen handler det om å få ut frustrasjon, for andre er det bare naturlig å dele viktige øyeblikk i livet.

– Jeg slet virkelig med å ta avgjørelsen om å slutte, følte at jeg sviktet teamet og sjefen min, og tanken på å stå uten jobb uten å ha noe på gang i et turbulent arbeidsmarked på den tiden. Jeg bestemte meg for å dele denne reisen på nettet fordi det rett og slett ikke snakkes nok om det, sier hun til BBC. Hun mener det er noen helt grunnleggende holdningsendringer som ligger til grunn for #quittok-trenden: at millenniumsgenerasjonen og generasjon Z så foreldrene sine slite i bedriftsjobber under det økonomiske krakket i 2008, og noen av disse ungdommene sitter selv med studiegjeld og dårlig betalte jobber. Deres tidlige arbeidserfaringer er også preget av covid-19, og de yngste arbeidstakerne har aldri satt sin fot på et kontor.

De langsiktige konsekvensene av å slutte live og legge ut #quittok-videoer er ikke helt klare — Tess Brigham, jobbcoach

Uklare konsekvenser

Ifølge Brigham har kombinasjonen av disse stressfaktorene ført til at yngre arbeidstakere – særlig generasjon Z – prioriterer mental helse, lykke og positive arbeidsmiljøer. Derfor ser de på innhold som viser folk som slutter på giftige arbeidsplasser og står opp mot urettferdige sjefer, som svært ettertraktet.

– De langsiktige konsekvensene av å slutte live og legge ut #quittok-videoer er ikke helt klare, sier Brigham.

– Det er for eksempel ikke mulig å forutsi hvordan disse innleggene kan påvirke fremtidige karrieremuligheter. Men så lenge vi ikke vet det, har #quittok-trenden potensial til å fremme åpenhet i næringslivet, mener hun.

