Kjent stand-up komiker til Norge: – Utrolig stas

« … en kveld med strålende kleinhet»

Slik avsluttet Independent anmeldelsen av amerikanske Tig Nataros stand-up show. 15. oktober skal den Emmy- og Grammy-nominerte standup komikeren for første gang opptre på norsk scene.

– Det er utrolig stas å kunne gå ut med at Tig Notaro endelig tar turen innom Norge. Ekstra gøy er det selvsagt med de fantastiske kritikkene hun har fått tidligere, så er det bare å glede seg, sier arrangøren A Comic Soul ved Erik Uppstrøm.

Showet skal foregå på Chat Noir i Oslo og skal gjøres i forbindelse Notaros turne «Hello Again».

Blant de beste

Siden 2012 har Notaro fått godt fotfeste som komiker. Det var introduksjonen «Hallo, god kveld, hallo, jeg har kreft …» som var med på å starte det hele. I 2017 kåret Rolling Stone Notaro til en av de «50 beste standupkomikerne gjennom tidene». Hun er kjent for å ha en tørr og smart humor som ofte resonnerer med folk.

– Jeg synes det alminnelige og kjedelige er så morsomt, sa hun til Los Angeles Times.

For tiden er hun aktuell i Zack Snyders «Army of the Dead» og «Star Trek: Discovery». Notaro skrev og spilte hovedrollen i TV-serien «One Mississippi» og er programleder for en rådgivingspodkasten «Don’t Ask Tig».

Billetter til showet i Oslo er i salg fra fredag 16. juni.

