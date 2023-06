Her er Belarus-presidentens atomvåpen-advarsel

Belarus-president Aleksandr Lukasjenko sier at han utvilsomt vil bruke russiske taktiske atomvåpen i tilfelle aggresjon. Dette går på tvers av hva Russlands president Vladimir Putin tidligere har sagt om at våpnene er under russisk kontroll.

Russland begynner utplasseringen av taktiske atomvåpen i nabolandet rundt 7.–8. juli, sa Putin nylig.

– Gud forby at jeg må ta beslutningen om å bruke våpnene i dag, men jeg vil ikke nøle hvis vi blir utsatt for en aggresjon, sier Lukasjenko i en uttalelse, ifølge AP News. Også svenske Expressen har omtalt saken.

Lukasjenko er kjent for sine voldsomme uttalelser, men russiske tjenestemenn hadde ingen umiddelbare kommentarer på presidentens ferskeste utspill.

Russia Belarus Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko - her sammen med Putin - er kjent for sine tøffe uttalelser. (Pavel Bednyakov/AP)

Ba Vladimir Putin om «avskrekkingsvåpen»

Lukasjenko understreket samtidig at det var han som hadde bedt Putin om å utplassere russiske atomvåpen i Belarus. Han hevdet at dette var nødvendig for å avskrekke en eventuell aggresjon.

– Jeg tror ingen vil være villig til å kjempe mot et land som har disse våpnene. Dette er avskrekkingsvåpen, gjentok presidenten.

Alt er klart

Ifølge CBS sa Putin sa under fredagens møte med Lukasjenko at arbeidet med å bygge fasiliteter for atomvåpnene vil være ferdig i starten av juli, og at de vil bli flyttet til belarusisk territorium raskt etter det. Lukasjenko er tydelig på at alt er klart for utplassering av de russiske atomvåpnene, og la til at «det kan ta bare noen få dager før vi får det vi har bedt om, og til og med litt til».

Taktiske atomvåpen er beregnet på å ødelegge fiendens tropper og våpen på slagmarken. De har en relativt kort rekkevidde og en mye lavere sprengkraft enn kjernefysiske stridshoder på interkontinentale, ballistiske missiler som kan utslette hele byer.

Lukasjenko sa at de to landene bør gå ut fra at de globale sanksjonene mot dem, som er innført et rekordstort antall av på grunn av Russlands pågående invasjon av Ukraina og Belarus’ medvirkning til den, vil fortsette også i fremtiden.

– Det er ingen vits i å håpe på at sanksjonene blir opphevet. Det nytter ikke engang å snakke om det. Vi må bare stole på oss selv, sa presidenten.

