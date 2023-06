«Død» kvinne slo på egen kiste

Familien til den 76-år gammel kvinnen Bella Montoya fra Ecuador, var sjokkerte da det kom lyder fra kisten hennes. Sønnen Gilberto Barbera fortalte til The Associated Press at moren var pakket inn i et laken og slo på kisten. Da de åpnet lokket så de at hun pustet tungt.

– Det var skummelt for alle, sier sønnen Gilberto Barbera.

Doktorene skal ha fortalt at morens situasjon er kritisk. Hendelsen har ført til en statlig granskning av sykehuset.

[ https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/2023/06/13/merker-okt-aggresjon-og-hat-mot-pride/ ]

Ble erklært dø

Montoya ble lagt inn på sykehuset forrige fredag etter å ha fått et mulig slag, samt hjerte- og lungestans. Da hun ikke reagerte etter gjenopplivningsforsøket, erklærte en lege henne død, fortalte Ecuadors helseminister.

Sønnen til Montoya forteller at moren var bevisstløs da hun ble fraktet til sykehuset. Noen timer senere ble han informert om at moren var død og familien tok Montoya med til et begravelsesbyrå hvor de holdt en minnestund.

Fem timer inn i seremonien kom lydene fra kisten. Etter å ha fått Montoya ut av kisten, skyndte familien seg med å få henne tilbake til sykehuset i Babahoyo hvor hun ble tatt til intensivavdelingen. Legene skal ikke ha gitt noe håp om Montoya sin situasjon.

Legen som erklærte Montoya død er under etterforskning.

[ Søsken i krig og kjærlighet ]