Leverte feil reiseregninger – Oslo kommune vurderer politianmeldelse

En leder i Oslo kommune sluttet på dagen etter at det ble gjort flere alvorlige funn i vedkommendes reiseregninger. Det kommer fram i et ferskt brev fra Kommunerevisjonen til Kontrollutvalget, skriver Aftenposten.

Et advokatbyrå ble hyret for å undersøke påstandene som var rettet mot lederen i fjor høst. Da ble det gjort flere funn, blant annet i reiseregningene. Advokatfirmaet mener lederen har ført timer «i strid med arbeidstakers ulovfestede lojalitetsplikt», og ført reise- og utleggsregninger i strid med Oslo kommunes regler. Granskerne konkluderer med at lederen blant annet har oppnådd en «uberettiget vinning» av dette.

Advokatfirmaet mener også at lederen kan ha begått straffbare forhold ved uriktige utleggsregninger og kommunen vurderer nå ifølge avisen å politianmelde saken.

Da lederen ble gjort kjent med innholdet i undersøkelsene, valgte vedkommende selv å si opp jobben med umiddelbar virkning og ba om å få betale tilbake beløpet som var urettmessig var betalt ut. Det ble da trukket et samlet beløp på 21.070 kroner fra lederens neste månedslønn.