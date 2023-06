Festivalarrangør setter opp dusjer med vann fra egen brønn

I utgangspunktet er ikke arrangørene veldig bekymret, og hevder nordmenn elsker varmen.

– Vi holder til i høyden og ligger alltid ett par grader lavere enn nede i bygryta. Men folk her til lands elsker jo varmen, og oppsøker gjerne varmere strøk på ferie, så vi er ikke så veldig bekymret, sier Lars Petter Fosdahl til Dagsavisen.

Oslo-festivalens flaske-unntak

Blant tiltakene de planlegger dersom temperaturen skulle stige over 32 grader er rikelig med vann til festivalgjestene.

– Vanligvis er det ikke tillatt å ta med flasker inn på festival, men der gjør vi et unntak. Publikum kan ta med tomme flasker så skal vi sørge for at det er rikelig med drikkevann til alle. I tillegg planlegger vi å sette opp noen dusjer, i form av spredere som skal kunne bidra til å kjøle folk ned om nødvendig, sier Fosdahl og legger til:

– En viktig presisering er at dusjene benytter vann fra egen brønn. Det er vesentlig å påpeke nå som det er restriksjoner på vanning i byen, sier Fosdahl.

DeLillos og Madrugada på OverOslo-listen

OverOslo-festivalen arrangeres av Scene Grefsenkollen AS, som ble dannet i 2009 av gründerne Lars Petter Fosdahl og Thorkild Gundersen, i samarbeid med Grefsenkollen Drift AS.

Siden den gang er festivalen blitt et populært kulturtilbud i hovedstaden, med fire hele dager med konserter. Blant navnene som opptrer i år er Van Morrison, Anastacia, Madrugada og deLillos.

