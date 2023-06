Dette LO-forbundet kan avgjøre høstens valg

Mette Nord, Fagforbundets leder, vil bli en vesentlig faktor for arbeiderbevegelsen i valgkampen.

Hun redegjorde for forbundets planer for valgkampen da nesten 500 kommune- eller fylkesansatte møttes til to fulle dager med politikk på Gardermoen i forrige uke.

– Våre medlemmer kan faktisk være med og avgjøre høstens valg, mener Nord.

– Vi skal først og fremst møte medlemmene på sine arbeidsplasser. Vi skal rigge for at alle våre fagforeninger skal ha en plan, og enten møte dem fysisk eller ringe våre medlemmer. Det er utrolig viktig at våre medlemmer bruker stemmeretten. Og våre medlemmer bruker i en stor grad sin stemme på partier som ligger nær vår egen politikk, mener Nord.

Tjenester i egen regi, hele faste stillinger og tillitsreformen er de viktigste sakene for Fagforbundet.

Spørsmålet om privat eller offentlig velferd blir en sentral del av valgkampen.

– Vi er avhengig av et tverrfaglig samarbeid på flere sektorer. Da kan vi ikke splitte opp tjenestene ut i ulike private leverandører. Da mister vi muligheten til det gode samspillet. Da mister vi dynamikken i kommunen, mener Nord.

Avgjør din arbeidsgiver

LO-leder Peggy Hessen Følsvik poengterte at det verken er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som står på valg til høsten.

– Det er hvem som skal være din arbeidsgiver i fire år det står om, sa LO-lederen.

– Mange følger med på debatter i riksmedia og gjør seg opp en mening på grunnlag av det. Men hvem som styrer lokalt, er så viktig for folks hverdag, sa Følsvik på konferansen.

Og la ekstra vekt på ordet «så».

– Det er der de fleste beslutningene som berører hverdagen vår, tas.

Hun ramset opp:

• Skal det bygges nye skoler eller legges ned?

• Kommunale eller private barnehager?

• Skal sykehjemmet ut på anbud?

• Skal vi ha eiendomsskatt eller ikke?

– Forventningene til hvilke utfordringer lokalpolitikerne skal løse, er store, la hun til.

– Hvordan kan vi bruke fellesskapets ressurser til det beste for alle? Det er en ting jeg kan love dere: Det bedrer ikke velferden at private eiere tar ut overskuddet fra offentlig velferd og flytter til skatteparadis.

– For dere handler valget om hvem som skal være deres arbeidsgiver de neste fire årene. For mange utgjør det en stor forskjell. Både på hvordan og hvor de arbeider, og ikke minst lønns- og arbeidsforhold.

Hun minnet om de i Oslo som gikk opp mange titalls tusen – inntil 100 000 kroner – i lønn, da kommunen tok tilbake driften av sykehjemmet.

– Høyresiden vil styre kommunene på en annen måte enn vi i LO mener er riktig, var hennes budskap.

Viktig kraft i valgkampen

LO-rådgiver og forfatter Jonas Bals var også en av talerne. Han mener fagbevegelsen er limet i arbeiderbevegelsen.

– Politisk er arbeiderbevegelsen spredt på mange ulike partier, men i fagbevegelsen møtes alle – også de som ikke er med i et politisk parti. Til felles har de at politikk påvirker livene deres, og et engasjement for å redusere klasseforskjellene, sa Bals til forsamlingen.

Til daglig er han rådgiver i LO, men har bakgrunn både fra Fellesforbundet og Arbeiderpartiet og som historiker. Gjennom boka «Streik – en historie om strid, samhold og solidaritet» har han dokumentert streikens betydning gjennom 150 år.

Han er opptatt av å ta vare på det vi har arvet fra våre oldeforeldre.

– Det man har fått i gave fra andre, er det så lett å ta for gitt. Men for dem krevde det hard kamp å få det til. Og det kommer til å kreve kamp både å beholde og utvikle velferdsstaten, var hans budskap til de 450 deltakerne på kommunes konferanse.

Bals tegnet opp et internasjonalt bilde av et demokrati som er under press, og av tilkjempede rettigheter som presses tilbake. Ikke minst for skeive og for kvinner.

– At vi skulle oppleve voldstrusler mot et barnearrangement, trodde jeg vi var ferdig med. Men den gang ei, sa Bals.

Han er klar på at fagbevegelsen er en viktig kraft i valgkampen som allerede har startet.

