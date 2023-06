Gir ikke opp tak på Valle Hovin

Gjennom snart 50 år har norgesmestere, europamestere, verdensmestere og ikke minst olympiske mestere lagt grunnlaget på Valle Hovin. Ofte i blåst og regn. Men treningen ga resultater i form av laurbærkranser og edelt metall.

Om sommeren har opptil 40.000 stått på seg beinbetennelser og ryggplager, når de i timevis har stått på den harde betongen for å høre på store rockeartister som Rolling Stones, Madonna, Tina Turner, Michael Jackson, Pink Floyd og Bruce Springsteen.

Klargjøring

I all slags vær, for tak over Valle Hovin har det aldri blitt noe av.

– Satsing på energieffektivisering og solenergi blir viktig i tida framover, både med tanke på klima- og naturkrisa, lokal energisikkerhet og ikke minst en strømpriskrise som rammer alle. Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. For å møte klima- og strømpriskrisa går vi til valg på at Oslo skal ha en storstilt satsing på solenergi, sier Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt i Oslo.

Nå er anlegget stengt for rehabilitering, og vil åpne for nye rundetider ved årsskiftet. Men fortsatt uten tak, selv om det legges til rette for et fremtidig tak over skøytebanen.

Den nye stadion er planlagt etablert vest for Intility Arena, med klargjøring for eventuell fremtidig ishall. Isflaten er på cirka 10.690 m² og består av 400-meterbane for hurtigløp på skøyter, samt en bandybane innenfor ovalen. I tilknytning til aktivitetsflaten er det lagt opp til en tribune med plass til 1.500 tilskuere, ifølge Oslo kommune.

Den gamle isflaten fra 1967 rives og flyttes litt mot vest med klargjøring for eventuell fremtidig ishall.

– Poenget med dette verbalforslaget er at vi får prosessen i gang igjen, slik at vi kan få lagt inn investeringsrammen i hovedbudsjettet til høsten. Da vil man også unngå nedrigg, siden de skal være ferdig med flata i november, sier Frps gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen til Dagsavisen.

Rødt kan avgjøre

Hun sier at alle de borgerlige partiene er på plass, og at de venter på Rødt for å sikre flertall.

Saken skal opp i Samferdsels- og miljøutvalget 15. juni, og i bystyret 21. juni.

FrPs Camilla Wilhelmsen. (Fredrik Hagen/NTB)

– Dette er et langt skritt mot tak over isflata. Det skal bli en fullverdig hall. Noe både Oslo, og skøyteidretten trenger, sier Camilla Wilhelmsen.

– Det vi trenger i første omgang er et tall på hva dette vil koste, så vi kan få legge det inn i hovedbudsjettet til høsten. Det er det et flertall vil sikre, sier Frp-politikeren.

Hva det vil koste er det ingen som har noen oversikt over ennå, men at det blir dyrt, er sikkert.

Dette er verbalforslaget hun håper på flertall for:

Bystyret ber byrådet legge fram et notat innen 15. august 2023 om energieffektiviserende tiltak knyttet til det planlagte halloverbygget på Valle Hovin og hvordan dette kan samordnes med Vålerenga Kultur- og Idrettspark.

Bystyret ber byrådet undersøke disse alternative løsningene:

Solceller på tak, fasader eventuelt i kombinasjon med grønne tak.

Kostnadseffektivisering i felles tiltak med VIF.

Muligheter for effektiv bruk av overskuddsenergi (ladestasjoner for elbiler/el-lastebiler/bygg i nærheten).

Konsekvenser for totale driftskostnader.

Samtidig ber hun om at det legges fram en justert kostnadskalkyle for det planlagte halloverbygget basert på det foreliggende prosjektet av 2018, inkludert forventede reduserte kostnader ved å unngå ned- og opprigging av byggeplass.

– Når saken skal opp i bystyret, er det viktig å vite hva kostnadene er, sier Wilhelmsen.

Positive

Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri er positiv til forslaget om å få inn hall i hovedbudsjettet, og vil samme med de andre borgerlige partiene i bystyret stemme for forslaget om tak.

– Vi ønsker oss tak over Valle Hovin nå. Både økonomisk og miljømessig er det mest hensiktsmessig å gjøre dette nå, og utnytte den kapasiteten som er på byggeplassen. Bystyret har vedtatt at det en eller annen gang i fremtiden kal bygges tak over Valle Hovin. Fremtiden er nå, sier Siavash Mobasheri.

– Et flertall vil kunne sikre at dette tas med inn i hovedbudsjettet for neste år. Men først må vi få vite hva dette vil koste, sier Rødts gruppeleder til Dagsavisen.

Han tenker lengre enn bare taket, og ser muligheten til bygge en gigantisk solcelleanlegg, både på Intility Stadion og på Valle Hovin.

– Et tak på Valle Hovin vil kunne bebygges med ca. 12.000 kvadratmeter solceller og kunne dekke store deler av energibehovet til nedfrysing av isen. Overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget kan brukes til lading av el-taxi og el-lastebiler på Valle Hovin. Noe det er stort behov for i Oslo. Vi ønsker at det skal lages en plan for bruk og utbygging av solenergi, sier han.

Ønsker tak nå

Høyre har sammen med de andre borgerlige partiene jobbet med dette, og de ønsker også at tak skal bygges nå.

– For skøytesporten, og for rekrutteringen, er det viktig at det bygges en skikkelig hall i Oslo. Det vil gjøre det lettere å være skøyteløper, og sesongen kan strekkes. Økonomisk er det også gunstig for kommunen å ikke få stopp i arbeidet, sier Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

– Et annet poeng er at det kan planlegges å legge solceller på taket, slik at mye av hallen selv kan produsere store deler av den strømmen de trenger for å legge isen, sier han.

Men også Lae Solberg er opptatt av å vite hva dette koster først, og at prosessen så kan settes i gang.

– Får vi et vedtak nå, som gir byrådet ordre om å sette i gang, kan vi få et kostnadsanslag til høsten. Dette blir som en stafett, hvor første etappe er å få besluttet å bygge tak og et kostnadsanslag. Neste etappe blir å finansiere det. Få vi dette inn i budsjettet for 2024, kan arbeidet videreføres med å bygge hallen, sier Solberg.





