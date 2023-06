Tillitsvalgt frykter permitteringer: Oppfordrer til å kjøpe Freia-sjokolade

Etter at Ukraina i mai satte Mondelez-konsernet på sin svarteliste over selskaper som bidrar til inntekter i den russiske statskassen, har en boikottaksjon nå rammet Mondelez’ norske fabrikk Freia.

Torsdag fulgte SAS opp svartelisten, og stoppet salget av produkter fra Freia om bord på sine fly. Etter det har også Strawberry-kjeden, Norwegian, Den Norske Turistforening (DNT), det svenske togselskapet SJ, Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball Kvinner opplyst at de boikotter Freia, ifølge NTB.

– Det er trist at folk henger seg på en svarteliste som kommer fra et land som er i krig, sier Gøran Nyberg, Gøran Nyberg, som er tillitsvalgt i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på Freia-fabrikken, til VG.

Overfor Dagsavisen understreker han at han ikke dermed er mot boikotten av selskaper som handler med Russland nå under krigen. Og at han har full sympati med Ukraina.

– Jeg er ikke uenig i boikotten. Det jeg synes er trist, er at vi skal boikottes her i Norge. Vi er en av de minste fabrikkene i konsernet. Vi er ikke verdens navle i et stort Mondelez-system med fabrikker i hele verden, sier han.

– Uheldigvis for oss har vi en eier som er over hele verden, legger han til.

Nesten alt med Freia-logo er norsk

Han uttrykker også bekymring for de russiske ansatte i konsernet.

– Det er jo ingenting som er svart-hvitt her. Hvis Mondelez hadde lagt ned de tre fabrikkene i Russland, hva med de som jobber der borte? Jeg er sikker på at de ikke har et sånt NAV-system som vi har. Men det er trist at det havner noen penger i den russiske statskassa, og det er trist med krigen i Ukraina, sier han.

– Hva vil du si til toppene i Mondelez-konsernet?

– Det beste hadde jo vært om de hadde solgt eller lagt ned fabrikkene der borte. Da hadde vi sluppet dette trøbbelet, sier Nyberg.

Han understreker at de russiske fabrikkene etter hva han kjenner til, bare produserer for hjemmemarkedet i Russland. Og at all Freia-sjokolade er norskprodusert, med unntak av noen 70%-mørke Premium-sjokolader.

I sosiale medier har det versert at Melkehjerter er produsert i utlandet. Ifølge Nyberg er de støpt i Tyskland, men med sjokolade som er produsert i Norge og sendt dit, for så å bli returnert som ferdig sjokolade.

Ber om at folk fortsetter å kjøpe Freia

– Tror du boikotten vil virke?

– Det er det man ikke veit, da. Den nordiske ledelsen er i kontakt med Mondelez sentralt i Europa og USA. Men hva som kommer ut av det, det har jeg ingen ide om.

– Vil du oppfordre folk til å kjøpe Freia-sjokolade?

– Ja, jeg vil jo det. Sjøl om vi eies av et internasjonalt selskap, så produserer vi kun for det norske markedet, pluss svenskehandel. Ellers har vi ikke eksport.

– Frykter du for arbeidsplassene på Rodeløkka?

– Selvfølgelig. Hvis dette eskalerer er det jo fare for at vi må ned på skiftmønstre og begynne å permittere folk. Det synes jo jeg er trist, hvis det går så langt. Vi får håpe at de tre store handelskjedene avventer situasjonen og ser an.

– Ellers kan det kanskje løse seg internasjonalt i konsernet?

– Ja. Håper noen tar til fornuften, sier Nyberg.

