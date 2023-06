Miniøya 2023 er i gang: – Det er helt fantastisk

«Livet ordner seg for to som deg og meg».

Det er skinnende sol, god stemning og Swing ‘it spiller «Ta livet som det faller seg» fra Jungelboken. Barn som voksne står foran scenen og danser mens åtte menn står på scenen, spiller og trikser. Rundt omkring i Tøyenparken går andre barn med sukkerspinn, brus og godteri.

– Det er helt fantastisk her, og masse forskjellig å gjøre. Vi har med en på fire år og en på ett år, og det er gøy for alle, sier Maren Palm til Dagsavisen.

---

Miniøya 2023

Arrangeres i Tøyenparken 10.–11. juni.

Barne- og familiefestival der store norske artister gjør barnevennlig repertoar. Aktivitetstelt, barneteater med Nationaltheatret, kunstpark og mye mer.

Artister 2023: Musti, Marit Larsen, Jonas Benyoub, Kajsa Balto, Kamara, Brenn!, med flere.

---

Maren og datteren Eva har gått til Mini Pride for at Eva skal få seg glitterhjerter på armene. Rett før hadde de vært og fått på seg ansiktsmaling.

Swing ‘it spiller barnas klassikere på Miniøya. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Dette skjer på Miniøya

Norges største musikk- og kulturfestival for barn holdes til helgen i Tøyenparken i Oslo. Miniøya er en festival eksklusivt for barn og har øvre aldersgrense på 16 år. Alle over 16 må derfor komme i følge med barn.

Flere kjente norske artister skal spille på festivalen. Blant annet kommer Jonas Benyoub rett fra europaturné med Karpe for å spille for barna, og Marit Larsen skal spille med Oslo Strings. NRK-super showet tar også turen. I tillegg kommer Tøyens egen rapper Musti på festivalens siste dag.

Det er også mulig for barna å delta på en rekke aktiviteter i regi av Nationaltheatret og andre aktører. Fjorårets største hit var «The Flying Seagulls», ifølge festivalarrangøren.

På sin egen hjemmeside skriver Miniøya at Flying Seagulls Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for barns rett til lek, latter og glede. På festivalen skal de denne gang ha sirkusverksted og andre morsomheter.

Amelia Nwnai (18) jobber på Nationalteateret og hjelper Eva (7) med å lage kaninører. (Veronica Irmelin Ellingsen)

---

Program Miniøya 2023

Amfiet

10:30 – Swing ‘it spiller barnas klassikere

12:00 – Jonas Benyoub

13:30 – Darling West

14:45 – KAMARA

16:15 – Marit Larsen med Oslo String

Disko og dans

10:00 – DJ Monica

11:00 – DJ Monica

12:30 – Danseverksted med Soul Session Oslo

14:00 – DJ Nefertiti

15:15 – Danseverksted med Soul Session Oslo

Fortellerteltet

11:30 – Osmose med Mikrokosmos og Iben Sandemose

12:30 – Hvis jeg var statsminister med Trygve Skaug og Ella Okstad.

13:30 – Ryddetid – trespråklig lesestund (norsk/arabisk/ukrainsk), presentert av Leser søker bok

14:00 – Trespråklig verksted med Leser søker bok

15:00 – Turbotvillingene med Harald og Robert Stoltenberg

Nationaltheatret – Barnas teater

11:00 – Teaterlek

13:00 – Ibsens ripsbusker

14:15 – Ibsens ripsbusker

15:30 – Ibsens ripsbusker

The Flying Seagulls

10:00 – Sirkusverksted

11:15 – De glemte lekers leksikon

11:45 – Sirkusverksted

13:30 – Sirkussammensurium

14:00 – Sirkusverksted

15:00 – Barnas standup

15:30 – Sirkusverksted

Jazzteltet med improbasen

10:00 – Konsert

11:00 – Verksted + minikonsert

12:30 – Verksted + minikonsert

14:45 – Verksted + minikonsert

16:00 – Verksted + minikonsert

Stelleteltet med LilleGo´

10:45 – Baby-hiphop med Soul Sessions Oslo

12:00 – Baby-hiphop med Soul Sessions Oslo

14:00 – Baby-hiphop med Soul Sessions Oslo

Overraskelser

Det Norske Jentekor

Klang av Oldtid

Aktiviteter

Lag en morsom hodepryd med Nationaltheatret

Ansiktsmaling med Nationaltheatret

Skulpturverksted med Sjøholmen kulturhus

Nowhereland kunstpark

Eventyrskogen med Nasjonalmuseet

Trollhaleverksted med Nasjonalmuseet

Festivalbiblioteket med Lesevenner fra Sanitetskvinnene

Bli en superhelt med Flytoget

Grafikkverksted med Renate Thor

Kjør trikken og lag papirmodeller med Sporveien

Ri kjepphestene dine

Bruktsalg av barneklær med Levd

Lag frøbomber med Geitmyra matkultursenter for barn

Det syngende treet

Bli fargerik og glitrende med Mini Pride

Kreativt verksted med OBOS-banken

Maskeverksted og mini-LydLab med KIGO

Lesekiosk med Foreningen !les

---

