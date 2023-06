Barnas storkoste seg på festival: Se bildene fra Miniøya

«Tiden er hva vi gjør den til».

Det sa Alice fra «Alice i Vidunderland» på scenen til Nationaltheatret under årets Miniøya, og barnefestivalen har gjort mye med de to dagene den skal pågå. De stilte med strålende sol, ulike verksted og underholdning som slo an hos både barn og voksne.

– Det er helt fantastisk her, og masse forskjellig å gjøre. Vi har med en på fire år og en på ett år, og det er gøy for alle, sier Maren Palm til Dagsavisen.

Barna kunne lage hodepynt og superheltkapper, få ansiktsmaling, se teater, konserter og prøve seg som sirkusartister.

Miniøya 2023

Arrangeres i Tøyenparken 10.–11. juni.

Barne- og familiefestival der store norske artister gjør barnevennlig repertoar. Aktivitetstelt, barneteater med Nationaltheatret, kunstpark og mye mer.

Artister 2023: Musti, Marit Larsen, Jonas Benyoub, Kajsa Balto, Kamara, Brenn!, med flere.

Maren (6) fikk seg sukkerspinn på festivalen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Sukkerspinn og popkorn

En av de lengste køene på hele Miniøya var for å få kjøpt seg sukkerspinn. Maren (6) var veldig fornøyd når hun endelig var fremst i køen.

– Det morsomste her er å kose seg og spise sukkerspinn, sier hun.

Men det var ikke lett å velge hva hun gledet seg mest til, for det var nemlig alt.

Eirik Lia meldte seg som den kuleste pappaen på Miniøya. Her er han med sønnen Theodor (4). (Veronica Irmelin Ellingsen)

Miniøyas kuleste far

Da Flying Seagulls skulle gjøre en tryllekunstopptreden ropte de og spurte hvem det var som var den kuleste pappaen på Miniøya. Eirik Lia var den eneste som ropte og sa at han var det. Dermed ble han dratt opp på scenen og det som fulgte var et trylletriks som involverte at den kule pappaen måtte spise papir.

– Hvorfor meldte du deg til å gå opp på scenen?

– Jeg hadde jo ikke noen sjanse til å ikke gå opp. Det var én som sa at han var den kuleste faren på Miniøya og det var meg, sa Lia.

Han fortalte at det var morsomt og at han trivdes med å underholde barna sammen med Benno fra Flying Seagulls Norge. Det er en humanitær organisasjon som arbeider for barns rett til lek, latter og glede.

Benno var også svært populær blant barna på Miniøya.

Festivalsjefene Eva og Alfred har storkost seg så langt på Miniøya. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Festivalsjefer

Festivalsjefene Alfred Riiser Olsen (9) og Eva Lunder Kalhovd (9) har storkost seg på Miniøya på lørdag.

– Det er kjempegøy, sier Alfred og Eva i kor.

Da vi spurte om hva som var best var svaret alt. Spesielt synes Eva at det var gøy å stå på scenen.

I flere år har barnefestivalen Miniøya hatt festivalsjefer under 18 år. I år er det Alfred og Eva Lunder Kalhovd (9) som er Norges yngste festivalsjefer. Slik begrunner Alfred at det burde være barn som er sjefer for en barnefestival:

– Barn vet hva andre barn liker. Voksne kan også vite det, men ikke på samme måte. Når barn er sjefer kan de ved hjelp av voksne få aktiviteter til alle typer interesser.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 12 Bendik Nordgaard er med i The Flying Seagulls. Her er han karakteren Benno. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Om Miniøya

Norges største musikk- og kulturfestival for barn holdes til helgen i Tøyenparken i Oslo. Miniøya er en festival eksklusivt for barn og har øvre aldersgrense på 16 år. Alle over 16 må derfor komme i følge med barn.

Flere kjente norske artister skal spille på festivalen. Blant annet kommer Jonas Benyoub rett fra europaturné med Karpe for å spille for barna, og Marit Larsen skal spille med Oslo Strings. NRK-super showet tar også turen. I tillegg kommer Tøyens egen rapper Musti på festivalens siste dag.

Det er også mulig for barna å delta på en rekke aktiviteter i regi av Nationaltheatret og andre aktører. Fjorårets største hit var «The Flying Seagulls», ifølge festivalarrangøren.

På sin egen hjemmeside skriver Miniøya at Flying Seagulls Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for barns rett til lek, latter og glede. På festivalen skal de denne gang ha sirkusverksted og andre morsomheter.

