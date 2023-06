Svindlere kupper Facebook-konkurranser: – «Heldige» meg vant to ganger

BERGEN (Dagsavisen): May-Tove Svendsen Mestre fra Sotra utenfor Bergen liker på prøve seg på konkurranser på Facebook. Det er jo mye fint man kan vinne, om man er heldig. Som oftest gjør hun ikke det. Men forrige uke hadde hun virkelig hellet med seg. Tilsynelatende, i hvert fall.

– I løpet av et par dager vant «heldige» meg to ganger i to ulike konkurranser. Tenk det, du, sier Mestre ironisk til Dagsavisen.

Begge konkurransene var reelle nok. I den ene kunne en heldig vinner få et gavekort på 1.000 kroner til klesbutikken Vic på Sartor senter, den andre konkurransen lokket med fire gratisbilletter til premieren på filmen «Birk & Magma» på Odeon kino. Men da deltakere meldte seg på i kommentarfeltet, kom det raskt inn uvedkommende med uærlige hensikter. De hadde utstyrt seg med falsk Facebook-konto, med stjålet logo som ga inntrykk av at det var de ekte bedriftene.

Nesten alle vant

Én etter én fikk deltakerne beskjed om at de hadde vunnet konkurransene. Samtidig ble de bedt om å snarest klikke seg inn på en lenke for å registrere seg.

– Plutselig fikk jeg en melding fra Sartor om at jeg hadde vunnet gavekortet fra Vic. Det gikk litt fort, så uten å tenke meg om trykket jeg på lenken. Men da så jeg med en gang at noe var veldig galt. Jeg ble bedt om å legge inn bankkortnummeret, og jeg måtte svare innen 60 minutter. Slik pleier det jo ikke å være, så jeg skjønte med en gang at det var svindel, sier Mestre.

Dette er nettsiden Mestre kom inn på, der det er oppgitt en noe underlig forklaring til hvorfor man må registrere kortnummer. (Skjermbilde)

Hun gikk ikke på limpinnen, men tok heller skjermbilde og ga beskjed til kjøpesenteret om hva som foregikk. Et par dager etter fikk hun nok et varsel fra Facebook. Enda en gang fikk hun beskjed om at hun hadde vunnet, denne gangen kinobillettene.

– Gratulerer, liksom. Pøh! Teksten i meldingen var nøyaktig den samme som i den forrige jeg fikk. De lurer ikke meg, snøfter Mestre.

Skulle trekkes 50 euro i måneden

Men andre var ikke like snartenkte som henne. Kona til Thomas Korsby var en av dem som «vant» kinobillettene og klikket seg inn på lenken. Korsby hjalp til med å fylle ut skjemaet.

– Vi måtte registrere kortet, og det var jo litt merkelig. Etterpå havnet vi på en side som oppga at vi hadde inngått et abonnement på en treningsside vi aldri hadde hørt om før. Det skulle trekkes 50 euro i måneden, sto det. Da skjønte jeg at det bare var tull og tøys, og fikk sperret kredittkortet med det samme, sier Korsby.

Han har ikke sjekket kontoen i etterkant.

– Men jeg regner med svindlerne ikke har rukket å tømme kortet, for det ble sperret etter bare noen sekunder.

Å hente gevinsten endte plutselig opp med et abonnement. (Privat)

Et gjentakende problem

Både Vic og Odeon kino er tilknyttet Sartor Storsenter. Direktør Thomas Skålnes forteller at det ikke er første gang de har opplevd at konkurransene deres på Facebook blir kuppet av svindlere.

– Det er omtrent det samme hver gang, noen utgir seg for å være oss og sender meldinger til de som har meldt seg på i kommentarfeltet. Dette er ikke bare et lokalt problem, men et generelt problem i hele Olav Thon Gruppen. Samme svindelforsøk har skjedd ved flere kjøpesentre i hele landet, sier Skålnes.

Som oftest blir de varslet om snusk fra kunder som har luktet lunten.

– Da må vi stenge hele konkurransen og advare andre mot svindelen. Det er utrolig trasig, spesielt for Vic som la ut konkurransen som en del av at de åpner butikk hos oss nå, og så klarer disse svindlerne å ødelegge det, sier han oppgitt.

Direktør på Sartor Storesenter, Thomas Skålnes. (Olav Thon Gruppen)

– Organisert

Svindelmetoden er ikke ukjent for politiet heller.

– Det skjer ofte, og det drives ganske organisert. Så vidt jeg husker har vi ikke fått noen anmeldelser på dette problemet. Det beste en kan gjøre er å rapportere til Facebook og blokkere den falske brukeren. Jo flere som rapporterer, jo større er sjansene for at det går noen varsellamper hos Facebook. Og så må folk huske å være skeptiske, for det er dessverre mange som prøver seg på lureri. Du skal være rimelig sikker i din sak før du legger inn kortnummeret, sier leder av Nettpatruljen i Vest politidistrikt, Rune Fimreite.

De samme rådene gir også Skålnes. De har ikke tenkt å stoppe med konkurranser på Facebook.

– Selvsagt ønsker vi å fortsette, og jeg håper Facebook klarer å stoppe disse svindlerne. I tillegg må vi selv gjøre noen tiltak for å unngå dette fremover. Men jeg håper og tror at det ikke er mange som har gått på dette, avslutter senterdirektøren.

