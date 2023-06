Heidi går 2700 kilometer for å forebygge selvmord

Under kongebesøket i Vevelstad tirsdag, møtte Dagsavisen en kvinne som ventet ved kaien der kongeparet skulle vinke farvel.

– Hva gjør du her med den store sekken og gåstavene?

– Jeg går fra Danmark til Alta.

– Oi! Hvorfor det?

– For å gi søstera mi en klem.

Selv om det i seg selv er grunn nok for å gå den lange veien, ble det etter en kort samtale klart at turen også hadde et større formål.

Går for å forebygge selvmord

Heidi Stephansen, som går under navnet Heidi Vandrer på Facebook, sier ideen startet da hun var på ferie hos sin søster, hjemme i Alta.

– Vi kjører en tur, og så sier jeg bare: «Jeg kunne bare gått hit opp». Så hører jeg hun bare le i baksetet. Sånn har det utviklet seg. Nå skal jeg skal opp å gi henne en klem, sier hun, og sier hun i utgangspunktet kun skulle gå for “Hjernesaken” – en blodproppforening i Danmark. Stephansen har selv hatt blodpropp, som har medført problemer med å gå og holde balansen.

Heidi Stephansen, eller Heidi Vandrer, som hun heter på Facebook. Hun går Danmark til Alta, og går for kampanjen "Gå for å leve". (Einar Lohne Bjøru)

Men kort tid etter at hun bestemte seg for prosjektet, mistet hun søskenbarnet i selvmord. Dermed fikk turen en ekstra dimensjon.

Nå ville hun dedikere turen til søskenbarnet, og delta i «Gå for å leve» – en kampanje fra LEVE om å forebygge selvmord.

LEVE er landsforeningen for etterlatte ved selvmord, og jobber med forebygging av selvmord og ivaretakelse av etterlatte.

– Jeg tror det å komme seg ut å gå er godt for alle sammen. «Gå for å leve» jobber mye med det å komme seg ut, og å få tankene over på andre gode ting. Kanskje det kan redde liv, men det kan og være godt i en sørge-situasjon, sier hun.

– Det er et stort tema i den norske delen av meg, det å rette fokus på selvmord og gjøre noe for å unngå det. Jeg har selv vokst opp med å ha mistet flere i omgangskretsen til selvmord, sier Stephansen.

Hun sier rundt 1100 tok del i marsjen da hun la ut på ferden fra København, 15. april. Nå vandrer hun langs kysten i Nordland, og planen er å være i Alta 10. august.

– Mye hjertevarme

Når Dagsavisen møter henne, har aksjonen samlet inn rundt 13.000 kroner, med et mål om å samle inn 100.000 når hun er ferdig med turen.

Nå er hun vel halvveis i løypa. Ruten måtte endres til å gå mer kystnært, i stedet for gjennom Sverige. Mye snø og vann skapte hindre som gjorde det vanskelig å gå langs grensen opp.

Hun erkjenner at det er hardt å gå, og av og til må ta noen andre fremkomstmidler.

– Det er basert på den blodproppen jeg har på lillehjernen. Du kan forberede deg alt du vil, men når du har en slik diagnose, er det noen erfaringer du først får på selve turen. Å ikke ha dekning, for eksempel, var veldig ubehagelig av sikkerhetsgrunner, sier hun, og sier hun på grunn av ruteendringene måtte ta tog og bil på kortere strekninger.

Stephansen har havnet utenfor allfarvei på hennes ferd fra København til Danmark. (Privat)

– Det er ok også å bli transportert på andre måter enn beina. Som noen sa til meg, så er det bedre at jeg kommer fram, enn hvordan jeg kommer fram, konstaterer hun, og sier hun har opplevd mye på turen.

– Jeg har hatt villsvin rett utenfor teltet mitt, og sett en binne med ungene hennes oppe i lia. Jeg har sett reinsdyr, men det er jo vant til, sier hun, og bemerker at hun er født og oppvokst i Karasjok og Alta.

Stephansen sier også hun har møtt på mye hjertevarme langs landeveien.

– De er helt fantastiske de menneskene jeg møter. De hjelper meg. De tar meg inn og gir meg husrom. De åpner hjertene sine for meg, hører min historie, og er hjelpsomme. De er nydelig, sier hun.

Heidi Stephansen, eller Heidi Vandrer, som hun heter på Facebook. Hun går Danmark til Alta, og går for kampanjen "Gå for å leve". (Einar Lohne Bjøru)

---

Fakta om LEVE

– Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) er en landsdekkende organisasjon med formål om å støtte etterlatte og berørte ved selvmord, og å bidra til å forebygge selvmord gjennom åpenhet, opplysningsvirksomhet og politisk arbeid.

– Bakgrunnen for organisasjonens etablering var et forskningsprosjekt ved Senter for krisepsykologi i Bergen. Forskningen viste et dokumentert behov for å bedre situasjonen for etterlatte ved selvmord i Norge.

– Organisasjonen ble etablert i 1999.

Kilde: leve.no

---

LEVE: – Fantastisk initiativ

Generalsekretær i Leve, Knut Harald Ulland, sier de har fulgt med på Stephansens vandring.

– Det er et fantastisk initiativ. Det er langt å gå. Hun har jo også noen perioder der hun har vært på nippet til å gi seg, så det er krevende. Men hun har også blitt støttet av ulike frivillige i Leve, som har møtt henne på forskjellige steder, sier Ulland.

Han sier tanken med «Gå for å leve» er å gå turer sammen, der det kan skapes rom for dypere samtaler og fortelle hvordan man har det i livet – og om man bærer på selvmordstanker.

Han sier prosjektet til Stephansen er viktig for å forebygge selvmord og ivareta etterlatte, som LEVE er opptatt av.

– Heidi kan være et eksempel for oss andre når det gjelder å ta seg en spasertur, og ta seg en samtale. Av og til livreddende samtaler. At hun promoterer «Gå for å leve» som en måte å snakke sammen på, det er viktig, sier han.

Noen ganger har folk gått med Stephansen på veien, men stort sett går hun helt alene. - Jeg tenker på fremtiden mens jeg går. Ikke så mye på fortiden, sier hun. (Privat)

