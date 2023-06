For første gang skal det avholdes EM i sex. Mesterskapet skal foregå i Sverige fra og med torsdag 8. juni, og deltakerne skal bedømmes basert på ulike kriterier som forførelse, forspill og penetrering. De velger selv hva de ønsker å gjøre, og hver dag får de 45 minutter til å vise om de er flinke til å ha sex eller ikke.

– Det er planlagt at det skal pågå i seks uker, hvis det er interessant, men det avhenger av publikum, sier styreleder i «Swedish sex federation», Dragan Bratic til den svenske avisen Expressen.

Bratic forteller at konkurransen vil fungere som Eurovision. Det skal utdeles poeng fra både publikum og dommere. Poengene vil bli lagt sammen og de med lavest poeng vil bli slått ut en etter en. Til slutt vil de stå igjen med én vinner av det første EM i sex.

Mesterskapet skal avholdes i Jönköpingstraktene.

Deltakerne kommer fra Kroatia, Slovenia, Storbritannia, Ukraina, Russland, Frankrike, Spania, Italia og Finland.

[ – Vi må snakke mer om sex og seksualitet ]

Ikke en idrett

De siste dagene har EM’et skapt mange overskrifter. En artikkel fra avisen «Times of India» skrev at Sverige formelt har anerkjent sex som en sport og vil arrangere sitt første europeiske sexmesterskap. Men selv om det stemmer at EM i sex arrangeres i Sverige, anerkjennes det ikke formelt som en sport. Sveriges idrettsforbund godtok ikke søknaden fra det svenske sexforbundet, hvor de søkte om å bli godkjent som en sport.

– Den hadde mange grunnleggende mangler. Det er ingen hemmelighet at jeg har sagt helt fra starten at jeg ser på dette som et stunt. Det er ikke en sport. Det hadde nok ikke hjulpet om de hadde fylt ut alt helt riktig, sier tidligere leder i riksidrettsforbundet, Björn Eriksson, til Expressen.

Han fortsetter;

– Det er ingen likhet overhodet. Det er min mening. Men nå er søknaden allerede avslått på formelle grunner, så det var noe årsmøtet aldri måtte vurdere.

[ – Fem hovedgrunner til at nordmenn er utro ]

[ – Det er veldig tabu å si dette, men jeg føler meg ikke fullkommen alene ]