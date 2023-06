Rett til topps på Netflix: – Jeg får meldinger fra Brasil og Sør-Sudan

---

Hvem: Inga Ibsdotter Lilleaas

Hva: Skuespiller

Hvorfor: Har en av hovedrollene i den nye Netflix-filmen «A Beautiful Life», som gjør braksuksess verden over

– Du har laget film på dansk, av alle ting. Hvordan fikk du rollen?

– Regissør Mehdi Avaz hadde sett meg i noe jeg hadde laget før, eller så var det en audition jeg tidligere hadde gjort, jeg vet ikke helt. Men han kontaktet meg og ba meg sende en auditionvideo på dansk. Dette var midt under korona, og jeg tenkte at det var urealistisk, så jeg takket først nei. Men etter en tid spurte han igjen. Etter å ha tenkt meg om, bestemte jeg meg for å stå i den pinlige situasjonen det er å avgi en audition på et språk jeg ikke kan. Avaz likte det veldig godt, og rett over nyttår 2022 fikk jeg rollen.

– Selv om du ikke kunne dansk, altså. Måtte du lære det?

– Jeg hadde noen lærere som underviste meg i dansk. Slik var livet mitt i fjor vår, alt handlet om dansk. Det var vanskeligere enn jeg trodde. Dansk og norsk er så like og forskjellige på samme tid. Musklene i munnen vil liksom vri seg tilbake til der de hører hjemme. Og det preger deg å snakke dansk, ting forsvinner fra personligheten underveis. Når det så skal inkorporeres i en karakter med en annen kultur … det var det vanskeligste. At det ikke ble perfekt dansk, mente regissøren ingen kom til å bry seg om. Men det ble lagt inn en søt kommentar som ikke var planlagt fra medspiller Christopher Nissen, der han spurte «er det derfor du har fransk aksent?» Det ble en fin måte å forklare det på.

– For seere utenfor Danmark er det vel uansett ikke merkbart. Filmen har i alle fall blitt tatt godt imot i hele Norden, der den raskt ble en av de mest sette filmene på Netflix?

– Ikke bare der, men også i andre deler av verden. Enkelte dager var filmen den mest sette globalt, så jeg. Jeg har fått utrolig mange meldinger fra både seere og bransjefolk på de utroligste steder, Brasil, Filippinene, Sør-Sudan. Men særlig fra Sør-Amerika. De sitter gjerne og ser på filmen samtidig som de sender overstrømmende meldinger til meg. Jeg tror de har en litt annen kultur enn nordmenn, ved at de villig vekk gir skryt. Men det er veldig gøy når ting slår an hos publikum, det er jo nettopp det man vil. Når det lages så mye innhold og film, og denne klarer å seile opp i alt det, er det veldig positivt. Samtidig føles det litt absurd, for det er ett år siden innspillingen, og det er alltid litt rart å på en måte gå tilbake i tid.

Varme følelser oppstår mellom Lilly og Elliott. (Martin Dam Kristensen/Netflix/Courtesy of Netflix )

– Hva er det som gjør at den har truffet så bra?

– Det er en film med fantastisk musikk som handler om å nå målene dine, både i karriere og kjærlighet – at det umulige kan skje. Det tror jeg berører folk.

– Hva blir ditt neste prosjekt?

– Akkurat nå forbereder jeg sommerteater i Drammen, sammen med et friteater som heter Elvekompaniet. Stykket heter «Kampen om skraphaugen» og er en musikalsk søppelkomedie for et publikum i alderen fem til 100 år. Jeg har selv skrevet det, og regisserer også. Veldig gøy, og med fantastisk musikk. Men jeg er ikke med som skuespiller denne gangen. Gjennom sommeren blir det øving, før premieren 3. august.

Festpremiere på filmen (komedien) «Rett vest» på Gimle Kino. Lilleaas har flere norske filmer på CV'en. Her er hun på premieren til filmen «Rett Vest» i 2018, sammen med regissør Henrik Dahlsbakken, Anne Krigsvoll og Trine Wiggen. (Vidar Ruud/NTB)

– Masse lykke til med det. Nå går vi over til de faste spørsmålene. Er det noe du angrer på?

– Det er sikkert ting jeg skulle gjort annerledes, men jeg er ikke så opptatt av å angrer på ting. Det gir ingen frukter.

– Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med den lille familien min, bestående av min sønn og min samboer.

– Hvem var din barndomshelt?

– Uff, det var vanskelig. Jeg har aldri vært typen som idoliserer andre. Ikke husker jeg om jeg hadde noen helt i barndommen heller. Kanskje storesøsteren min.

– Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Antakelig «Forbrytelse og straff» da jeg leste den første gang. Jeg ble fysisk kvalm, og hadde en stor opplevelse av at litteratur virkelig kan ta livet på kornet.

– Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Gunnar Eiriksson, min elskede forlovede.

