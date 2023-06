Populær Vogue-redaktør slutter

Fredag kunngjorde redaktøren for britiske Vogue, Edward Enninful, i et notat til de ansatte at han neste år går over i en stilling som redaksjonell rådgiver og global kreativ og kulturell rådgiver.

I meldingen takket han toppledelsen i Condé Nast, sin tidligere sjef Anna Anna Wintour og Roger Lynch, administrerende direktør i Condé Nast, for deres fortsatte støtte, samtidig som han sa at hans nye stilling ville gi ham frihet til å ta på seg større kreative prosjekter.

Kontrast

Kontrasten kunne ikke vært større: på den ene siden har man Anna Wintour (73), Condé Nasts innholdssjef, som har vært sjefredaktør for amerikansk Vogue siden 1988. På den andre siden av revolusjonen er Edward Enninful (51). Han kommer fra arbeiderklassen.

Siden han ble redaktør i britiske Vogue i 2017 har forvandlet en gammel institusjon til et magasin med en stadig mer radikal agenda, med kontroversielle forsider og reportasjer med transkjønnede og funksjonshemmede modeller og medarbeidere.

Italy Fashion Tod's Womens FW 23 Anna Wintour og Edward Enninful representerer to forskjellige verdener: hun den hvite, priviligerte overklassen, han det flerkulturelle Storbritannia. (Luca Bruno/AP)

Relevant

Hans mandat har vært å gjøre magasinet mer relevant for nye og yngre lesere, og innholdet har endret seg betraktelig. Enninful har forvandlet britiske Vogue fra å være et hovedsakelig hvitt glansbilde, til å bli en mangfoldig merkevare på flere plattformer. Det gjorde han gjennom å løfte fram folk med radikale meninger og lagt seg på en langt mer mangfoldig linje når det gjelder modellene og bidragsyterne som blir brukt i magasinet.

Under forgjengeren Alexandra Shulmans 25 år lange regjeringstid var det bare 12 av 306 forsider med svarte kvinner, mens arbeidsstokken stort sett var hvit. I 2020 besto Enninfuls redaksjon av 25 prosent ikke-hvite medarbeidere. Til tross for å ha fått beskjed om at svarte modeller på forsiden ikke selger, økte både inntektene, og den digitale trafikken økte med 75 % i første halvdel av 2021 sammenlignet med året før, melder The Guardian. Han har lykkes så godt i jobben at det til og med har ryktes at han en dag vil overta jobben til Anna Wintour når hun pensjonerer seg.

Konflikt

Sånn blir det neppe. Anna Wintour uttalte nylig at hun ikke har noen planer om å trekkes seg tilbake med det første. Og det spekuleres i om Enninfuls oppsigelse ikke er helt frivillig heller, og at hans redaksjonelle linje faktisk har gjort magasinet Vouge for woke. Ifølge enkelte rapporter skal Enninfuls beslutning i det minste delvis ha blitt tatt på grunn av en idékonflikt, der Lynch var bekymret for hans progressive politikk, melder The Telegraph. Vogue er en kommersiell bedrift, og som den siste tidens hendelser hos Nike, Bud Light, Disney og utallige andre har vist, er det stadig vanskeligere å finne en balansegang mellom å selge produktet sitt og å drive holdningskampanjer.

