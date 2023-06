Peab Asfalt sa opp 150 arbeidere. Nå har de trukket oppsigelsene

Høsten 2022 ble 150 fast ansatte asfaltarbeidere i selskapet Peab Asfalt oppsagt.

Samtidig fikk de beskjed om at de kunne søke på sine egne stillinger, men da som sesongarbeidere.

Både Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet med LO i ryggen stevnet Peab Asfalt da de mente oppsigelsene var ulovlige.

De krevde også at de ansatte skulle stå i sine stillinger til saken var avgjort i retten. Peab ville kvitte seg med dem umiddelbart, men fikk ikke medhold verken i tingretten eller lagmannsretten.

[ Høyresida knuser de rødgrønne på ny måling ]

Stolt av de tillitsvalgte

Nå blir det heller ingen rettssak for å få avgjort om oppsigelsene er ulovlige.

Etter forhandlinger med Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet, har nemlig Peab Asfalt trukket oppsigelsene av de 150 asfaltarbeiderne, melder Fellesforbundet på sine nettsider.

– Dette er en viktig seier for stillingsvernet og et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, sier faglig sekretær Joakim Gebhardt i Fellesforbundet.

Forliket med Peab Asfalt betyr også at samtlige oppsagte som fortsatt er saksøkere, får skattefri oppreisningserstatning. Og at de som har fremmet individuelle erstatningskrav som følge av økonomisk tap får en lik og forholdsmessig kompensasjon for den belastningen de derved er påført.

I tillegg dekker Peab delvis forbundenes sakskostnader.

– Både Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og LO juridiske har brukt store ressurser i denne saken. Regionene og avdelingene i Fellesforbundet har stilt opp for medlemmene under hektiske forhold. Dette er derfor en stor seier både for medlemmene våre og for fagbevegelsen, som viser viktigheten av å være organisert, sier Joakim Gebhardt.

Han roser samtidig forbundets medlemmer og tillitsvalgte i Peab Asfalt.

– Vi er stolte av de tillitsvalgte som har stått på og kjempet for sine medlemmer i en vanskelig sak.

– Det står også stor respekt av medlemmene våre som har orket å stå i det, med oppsigelser hengende over seg over en så lang periode. Dette har vært en viktig kamp, og gjennom forliket har medlemmene våre fått en god og riktig erstatning for det de har gått igjennom, sier Gebhardt.

[ Turister tatt med altfor mye bagasje: – Dette går ikke ]

Dette sier selskapet

Kommunikasjonssjef i Peab Asfalt, Erik Riste, skriver i en e-post at bakgrunnen for at man valgte å gå til forlik var en timebankavtale som ble inngått med de ansatte i mai.

Han forteller at kimen til konflikten var at asfaltarbeiderne, representert ved Fellesforbundet og Arbeidsmannsforbundet, i fjor høst ikke ville akseptere stopp i bruken av permittering som generelt virkemiddel for å sikre fast ansatte asfaltarbeidere inntekt mellom asfaltsesongene.

– I mai fikk vi på plass en avtale om timebank, hvor de ansattes representanter nå aksepterte at permittering ikke lenger kan brukes som et generelt virkemiddel for å sikre inntekt mellom sesongene.

– Dette var viktig for å sikre Peab Asfalts konkurranseevne. Da denne avtalen kom på plass, var det mulig å oppnå et forlik i saken om søksmål, noe som medfører at vi unngår en ressurskrevende rettssak, påpeker han.

Han understreker at selve innholdet i forliket, ikke vil bli kommentert av noen av partene. Han er likevel fornøyd med at saken har fått sin avslutning.

– Med ny timebankavtale på plass og forlik i saken om søksmål, kan vi legge denne konflikten bak oss. Peab Asfalt er nå opptatt av å se framover og hvor fokuset vil være på å utvikle bedriften videre, avslutter Erik Riste i Peab Asfalt.

[ Sjefen sendte grove e-poster i fylla: – Rystende ]

[ Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp ]