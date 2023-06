Brann i cabincruiser i Oslofjorden

Det brant i fire båter i Skjebergkilen i Oslofjorden onsdag ettermiddag. Nå opplyser politiet at tre av fire branner har blitt slukket, melder VG.

Brannen, som startet kraftig i en enkelt båt, spredte seg til tre andre båter rundt.

– Det er ikke lenger spredningsfare til andre båter. Det er kun en båt som brenner nå, de andre tre båtene har blitt slukket, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Stein Walle, til VG klokken 13.05.

Walle sier at politiet har snakket med eier, og at eier forteller at det ikke skal være andre som disponerer båten der det startet å brenne.

Politiet har ikke har fått opplysninger som tilsier at det skal ha oppholdt seg folk i noen av båtene.

Brannvesenet er på vei til Grimsøya, brann i en båt/cabincruiser. — Øst 110-sentral (@Ost110Sentral) June 7, 2023

[ Dager etter adopsjonen begynte foreldrene å mistenke at Natalia egentlig var en voksen kvinne ]