Forbannet: Prins Harry langer ut mot regjering og presse

Hertugen av Sussex har hengt ut den omstridte programlederen Piers Morgan spesielt i High Court mens han vitnet i saken mot Daily Mirrors utgiver. Harry sa også at Rishi Sunaks regjering var på bunnivå, og hevdet at tabloidpressen bidro til bruddet med ekskjæresten Chelsea Davy, melder ITV News.

Politikk og presse

Slik skrev hertugen av Sussex historie da han tirsdag inntok vitneboksen i Court 15 i Rolls Building, den moderne fløyen av Royal Courts of Justice. Harry brukte vitneforklaringen sin til å sammenligne regjeringens tilstand med pressens.

Den 55 sider lange erklæringen ble offentliggjort tirsdag da han begynte å vitne i saken mot Mirror Group Newspapers (MGN) om ulovlig informasjonsinnhenting, inkludert telefonhacking. Hertugen, som fører en egen rettssak mot regjeringen på grunn av sikkerhetstiltakene, brøt med konvensjonene ved å blande seg inn i politikken, noe monarkiet historisk sett har forsøkt å unngå, melder The Telegraph.

Demokratiet svikter når pressen ikke gransker og holder regjeringen ansvarlig, men i stedet velger å gå i seng med dem for å sikre status quo. — Prins Harry, hertugen av Sussex

– Landet vårt bedømmes globalt ut fra tilstanden til pressen og regjeringen – og jeg mener at begge deler er på et bunnivå. Demokratiet svikter når pressen ikke gransker og holder regjeringen ansvarlig, men i stedet velger å gå i seng med dem for å sikre status quo, sa prinsen.

Britain Prince Harry Legal Cases Harry i retten, tegnet av Elizabeth Cook mens han avgir vitneforklaring tirsdag. (Elizabeth Cook/AP)

Blod på hendene

Hertugen brukte sin 25 538 ord lange uttalelse til å rette et sterkt angrep på journalistikken, et yrke han mente må reddes ved å avsløre dem som hadde stjålet eller kapret pressens privilegier og makt. Han beskrev mediene som et utrolig farlig sted og hevdet at selv regjeringen var redd for å støte fra seg avisene.

Folk har dødd som følge av dette, og folk vil fortsette å ta livet av seg ved å begå selvmord når de ikke ser noen annen utvei. — Prins Harry

– Troll reagerer og mobiliserer på historier de skaper. Folk har dødd som følge av dette, og folk vil fortsette å ta livet av seg ved å begå selvmord når de ikke ser noen annen utvei. Hvor mye mer blod skal journalistene få på fingrene før noen kan sette en stopper for denne galskapen? sa prins Harry og insisterte på at han ikke gikk til sak fordi han hatet tabloidene, men for å stille dem til ansvar for en kultur han beskrev som fullstendig avskyelig.

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex's lawsuit against a newspaper group, in London Av med silkehanskene: Prins Harry ga en harmdirrende vitneforklaring i retten. (TOBY MELVILLE/Reuters)

– Bare tanken på at Piers Morgan og journalistgjengen hans har snoket i min mors private og sensitive meldinger på samme måte som de har snoket i mine og deretter har gitt henne tre måneders mareritt før hun døde i Paris, får meg til å føle meg fysisk syk og enda mer bestemt på å stille de ansvarlige, inkludert Morgan, til ansvar for deres avskyelige og fullstendig uberettigede oppførsel, sang prins Harry ut.

