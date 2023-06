Kongelig oppgjør: Prins Harry klar for retten

Det er duket for en historisk dag når hertugen av Sussex tirsdag skal møte i High Court for å vitne mot utgiveren av tabloidavisen Daily Mirror om påstått ulovlig informasjonsinnhenting. Prins Harry blir dermed den første britiske kongelige på 130 år som avgir vitneforklaring i retten, melder avisen LBC.

[ – Det er en farlig del av feminismetenkningen som definerer unge jenter som suverene og gutter som håpløse, umodne, rolleforvirra idioter ]

Oppgjør om personvern

Harry hevder at han og broren, prinsen av Wales, deres avdøde mor Diana og faren, kongen, ble utsatt for ulovlige metoder av informasjonsinnhenting. Hertugen saksøker Mirror Group Newspapers (MGN) med krav om erstatning og hevder at journalistene i Mirror Group Newspapers – som også omfatter Sunday Mirror og Sunday People – har drevet med telefonhacking og innhenting av informasjon ved hjelp av lureri og bedrag og bruk av privatetterforskere som benytter ulovlige metoder.

Vinner neppe

Anklagene hans behandles sammen med tre andre påstander i en rettssak som startet i mai, og som etter planen skal vare i seks til sju uker.

Harry hevder at rundt 140 artikler publisert mellom 1996 og 2010 inneholder informasjon som er innhentet ved hjelp av ulovlige metoder, og 33 av disse er valgt ut til å bli behandlet i rettssaken. Det er en kamp han neppe kommer til å vinne, skriver avisen The Telegraph.

MGN bestrider påstandene og har enten avvist eller ikke innrømmet dem. Forlaget hevder også at noen av saksøkerne har anlagt søksmål for sent. Hertugen skal etter planen ankomme retten i London mandag og vil sannsynligvis gå inn i vitneboksen på tirsdag, hvor han vil bli kryssforhørt av MGNs advokater.

[ Bergen kommune har oppdaget feil i systemet som overfører bekymringsmeldinger ]