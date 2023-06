I flere år ble «Kari» trakassert: – Det var helt forferdelig å være på jobb

– Jeg ble et felles negativt samtaleemne for sjømennene om bord. Når de ikke hadde andre ting å snakke om, så baksnakket de meg fordi jeg var den eneste kvinnen og jeg var den eneste som jobbet med mat og forpleining. Jeg ble liksom et utenforstående fremmedelement for de tøffe mannfolkene på dekk, i maskinrommet eller på broa, forteller «Kari».

Hun ønsker å være anonym for å ikke eskalere situasjonen og bli hengt ut ytterligere som «sladrehank» og «sytepave».

– Det kunne bli helt stille

«Kari» vil ikke avsløre eller klage på arbeidsgiveren.

Rederiet har bekreftet hennes historie og gjør nå nødvendige tiltak for å bedre miljøet om bord.

– Det kunne bli helt stille om jeg kom inn i rommet. Satt jeg alene i messa, så kunne folk snu i døra. Om jeg begynte å prate kunne folk stønne og sukke. Det jeg sa ble oversett eller jeg kunne bli avbrutt. Jeg ble rett og slett kneblet. Det var helt forferdelig å være på jobb. Det er ekstra ille med slike arbeidsmiljøer om bord, for man bor, lever og jobber i hele jobbeperioden på 28 dager. Man kommer ikke unna de vonde situasjonene etter endt arbeidsdag.

Mobbingen foregikk over flere år. Prøvde hun å varsle til kapteinen ble det bare avfeid.

– Skip langt ut i havet er som små kongeriker på sjøen som ikke forholder seg til lover og regler som er bestemt av staten eller rederiene. Mannskapet er fanget i en boble, derfor er det så viktig at arbeidsmiljøet om bord er trygt og godt, sier «Kari».

Stort omfang

Historien til «Kari» er dessverre ikke unik.

Nylig gjorde Norsk Sjømannsforbund en undersøkelse blant alle sine medlemmer for å kartlegge omfanget av mobbing og trakassering om bord.

Undersøkelsen avslører at 25 prosent har blitt mobbet eller trakassert de siste årene.

Sjøfartsdirektoratet har gjort sin egen undersøkelse.

Der kommer det fram at en av tre har opplevd mobbing eller trakassering det siste året.

– Resultatene fra vår undersøkelse var dårlig over hele linjen og verre enn vi hadde fryktet. Det eneste som er positivt, er at både arbeids- og arbeidsgiversiden, samt myndighetene nå har takket ja til å komme sammen for å lage en handlingsplan, sier Sjømannsforbundets politiske direktør, Stian Grøthe.

Mobbing og trakassering

1130 personer deltok i undersøkelsen, som er utført av Opinion på oppdrag av Norsk Sjømannsforbund.

Dette er hovedfunnene:

25 prosent oppgir på direkte spørsmål at de har blitt mobbet eller trakassert på arbeidsplassen sin i løpet av de 3–4 siste årene.

Signifikant flere kvinner (35 prosent) enn menn (23 prosent) svarer ja. Signifikant flere under 39 år (30 prosent) enn over 50 år (18 prosent) svarer ja.

9 prosent oppgir på direkte spørsmål at de har blitt seksuelt trakassert på arbeidsplassen sin i løpet av de 3–4 siste årene.

22 prosent har varslet om kritikkverdige forhold som har berørt en selv på arbeidsplassen sin de 3–4 siste årene.

22 prosent har varslet om kritikkverdige forhold som har berørt andre enn seg selv på arbeidsplassen sin de 3–4 siste årene.

20 prosent opplevde negative konsekvenser som følge av at de varslet om kritikkverdige forhold som berørte andre enn seg selv.

35 prosent er ikke sikker på om det finnes varslingsrutiner på arbeidsplassen.

Skremmer ungdommen

Grøthe mener funnene i undersøkelsen både har en menneskelig og en næringsmessig side.

For næringen slår han alarm om framtidig vekst og rekruttering, som over tid har vært en utfordring i bransjen.

– Vi er avhengig av å rekruttere ungdom inn i næringen. Dagens ungdom vil ikke søke seg til en bransje der arbeidsforholdene er slik vi her får skissert, sier Grøthe.

Lena Dyring i Sjømannsforbundet bekrefter at de behandler og megler mange saker som handler om mobbing og trakassering.

– Denne undersøkelsen viser svart på hvitt det enorme omfanget og hvordan sjøfolk opplever arbeidshverdagen, ikke bare når konflikter tilspisser seg. Arbeidstakersiden har nå en unik mulighet til nå ut til våre medlemmer ved ta opp dette på kursene våre og jobbe med holdningsendringer, sier Dyring.

Feil bruk av dugnad

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier følgende:

– Dette er en dugnad der partene i arbeidslivet og myndighetene må stå samlet for å bekjempe et alvorlig problem som er helt uakseptabelt. Vi er nødt til å lykkes med dette for å bevare posisjonen vår som en stor havnasjon, der næringen trenger flere sjøfolk i tiden som kommer, både gutter og jenter.

Han takker Sjømannsforbundet for å ha tatt initiativet til å avdekke problemet.

Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag derimot, mener bestemt at dette ikke er en dugnad.

– I en dugnad går man sammen og gjør en jobb uten å få betalt for jobben. Lykkes vi med dette vil vi få betalt i massevis.

Hvem ønsker å jobbe slik?

– Dette er alvorlige tall. Vi har en jobb å gjøre med kulturen. Det skal være trygt og godt å jobbe om bord på alle skip for alle ansatte. Et godt arbeidsmiljø er også bra for sikkerheten til sjøs, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Direktør i Norges Rederiforbund, Viggo Bondi, ser meget alvorlig på undersøkelsene.

– Vi er allerede i gang med ledermøter og allmøter der dette blir fulgt opp. Jeg er veldig glad og takknemlig for at Sjømannsforbundet avslørte så alvorlige tall. Nå vet vi at vi må gjøre noe med det, sier Bondi.

«Kari» mener at tiltak vil gagne både sjøfolk og rederiene.

– Sjøfolkene vil få en bedre arbeidshverdag. Men ikke minst, så vil rederiene på sikt øke fortjenesten. Er man glad på jobb, så produserer man bedre. og det er også bra for rekrutteringen. Hvem vil søke seg til en bransje med dårlig arbeidsmiljø, spør hun retorisk.

