Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

Etter én dag i ny jobb ble en ansatt i Utdanningsetaten i Oslo kommune syk.

Kommunen utbetalte først sykepenger, men ombestemte seg og forlangte at arbeidstakeren måtte betale tilbake lønna for august og september i 2019.

Arbeidstakeren som var fagorganisert i Fellesorganisasjon (FO), mente at dette ikke kunne være riktig. Forbundet støttet henne i dette synet.

Partene ble ikke enige, til slutt endte saken i Arbeidsretten. Der ble det avgjort at FO-medlemmet hadde krav på sykepenger.

Fire uker i jobb

I Folketrygdloven er det bestemmelser om at en må jobbe i fire uker før en har rett på sykepenger.

Oslo kommunes personalhåndbok inneholder et eget avsnitt om sykepenger.

Her står det at «retten til lønn under sykdom i inntil ett år i sammenheng likevel ikke gjelder ut over det tidspunkt folketrygden refunderer sykepenger.»

Sykelønna

I tariffavtalen står det at arbeidstakerne i Oslo kommune «har rett til lønn under sykdom i inntil 1 år i sammenheng, dog ikke ut over det tidspunkt folketrygden refunderer sykepenger».

FO mente at denne formuleringen betyr at en ikke har krav på sykepenger lenger enn ett år, men at det ikke er det samme som at en har fire ukers opptjeningstid.

Oslo kommune mente at formuleringen betyr at ansatte i kommunen har krav på sykepenger bare i den samme perioden som arbeidsgiveren får refundert sykepengene fra folketrygden.

Siden FO-medlemmet ikke hadde tjent opp rettigheter i folketrygden hadde hun heller ikke rett til sykepenger i Oslo kommune.

Mindretallet var imot

Flertallet i Arbeidsretten ga FO-medlemmet rett.

Tariffavtalen gir de ansatte bedre betingelser enn folketrygdloven, og Oslo kommune er forpliktet til å følge denne.

To dommere, en juridisk dommer og en dommer oppnevnt av arbeidsgiverne var ikke enig i dette.

De mente at retten til lønn under sykdom i inntil ett år er betinget av at arbeidstaker har rett til sykepenger fra folketrygden.

