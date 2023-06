Raser mot tredje boligsektor: – Dømt til å feile

– Det grunnleggende problemet i Oslo er at det ikke er nok boliger. Disse boligene skal nå selges til noen utvalgte. Jeg mener det null måter å gjøre det rettferdig på. Skal Oslo kommune fungere som en adel som velger ut hvem de skal hjelpe? spør leder av Unge Høyre, Ola Svenneby.

Han reagerer sterkt på at byrådet i Oslo denne uka foreslo å bruke 243 millioner kroner på å gjøre en tom boligblokk på Tøyen i Oslo om til et sosialpolitisk boligprosjekt.

Blokkas adresse er Hagegata 30, og den er plassert midt på populære Tøyen torg i Oslo. Førsteetasje er i dag butikker og bibliotek, mens de fem etasjene over består av 50 tomme leiligheter med balkonger. Disse etasjene eies av Oslo kommune og har stått tomme siden desember 2014.

Skal bli «tredje boligsektor»

De skal nå etter planen bli til 48 leiligheter og et fellesrom. 31 av boligene skal selges som «etablererboliger», og 17 av de største boligene skal brukes som kommunale boliger for barnefamilier. Etablererboliger er en del av tredje boligsektor – en boform som gjerne plasseres et sted mellom kommunale boliger og det private markedet. Boligene skal selges til 80 prosent av markedsverdi til en utvalgt gruppe, og egenkapitalen kan betales inn over tid.

[ Vil sikre at barnefamilier kan bli boende på Tøyen ]

Leder av Unge Høyre, Ola Svenneby, mener det Oslo trenger er flere boliger, ikke leie-til-eie. (Unge Høyre)

Svenneby mener en tredje boligsektor vil bidra til økte boligpriser.

– I et boligmarkedet hvor vi mangler boliger, vil Oslos prosjekt med å kjøpe opp flere av dem bare gjøre boligene dyrere. Tredje boligsektor er dømt til å feile, og det vil bli verre for alle som ikke blir valgt ut av kommunen til å delta på prosjektet. Det blir ikke billigere at Oslo skal kjøpe opp flere av det vi mangler – for så å lodde dem ut igjen. Det blir billigere av at flere boliger blir bygget, sier Svenneby.

[ Russiske Daniil (29) kjemper mot sine egne landsmenn i Ukraina ]

Kommunen kjøper boliger

Oslo kommune har i tillegg startet selskapet OsloBolig sammen med OBOS, NREP og Bane NOR Eiendom. De kjøper boliger fra utbyggere, og selger dem videre. Som kjøper kan du for eksempel bare kjøpe halvparten av boligen, og betale ned resten i et månedlig beløp basert på markedsleie.

– Akkurat disse boligene i Hagegata eies allerede av Oslo kommune. Hvorfor mener du at de presser opp prisene ved å selge dem?

– Det er enkel logikk. Boligmarkedet fungerer ikke fordi det er flere som vil kjøpe enn selge. Man tar bind foran øyene og nekter å bygge mer, samtidig som andre byer som Kristiansand og Haugesund har klart å bygge mer. At man selger disse boligene til førstegangskjøpere er greit nok, men de burde heller latt folk kjøpe rettferdig på det frie markedet, sier Svenneby.

[ Når blir trygdene etterbetalt? Se oversikten her ]

Krever flere boliger

– Men hva med de som ikke har egenkapital og ikke har mulighet til å kjøpe på det frie markedet?

– Vi må heller bygge flere boliger. Det er hvert år flere som flytter inn til Oslo, og det er ikke nok boliger. Vi må begynne å regulere til mer boligbygging, sier Svenneby.

Selv mener byrådet at den tredje boligsektoren kan motvirke prisstigningen.

– Første sted vi ønsker å teste ut etablererboligordningen blir i Hagegata 30. Vi håper at dette nye boligpolitiske verktøyet vil kunne nå en bred gruppe etter hvert. Målet er at vi skal få en bedre boligpolitikk i Oslo for å motvirke den evig galopperende prisveksten i hovedstaden, sa byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) i en pressemelding tirsdag.

[ Det virker som vi voksne har glemt at vi faktisk kan sette ned foten ]

– Naiv

Hermstad er forelagt kritikken fra Unge Høyre-lederen, og mener han er naiv.

– Det er naivt av Høyre å tro at det private markedet bare skal fikse alt selv. Vi trenger en aktiv boligpolitikk som bidrar til å hjelpe førstegangskjøpere inn på markedet. Jeg er glad for at vi nå kan lansere denne ordningen der vi tilbyr rimeligere boliger, skriver Hermstad i en e-post til Dagsavisen.

Han mener det er Høyre som ikke vil ta aktive grep.

– Det at Høyre ikke vil ta aktive grep, men skyver alt over på private utbyggere overrasker meg ikke. Jeg er sikker på at veldig mange som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet ønsker en boligpolitikk som ikke tar for gitt at man må ha en foreldrebank for å kjøpe sin egen bolig i Oslo, skriver Hermstad.

Byutviklingsbyråd og MDG-leder Arild Hermstad mener Høyre tar for gitt at alle har en "foreldrebank". (Annika Byrde/NTB)

[ SV mistet grepet om lakseskatten. Nå blir revidert nasjonalbudsjett syretesten for partiet ]

– Prøvd alt

Unge Høyre-leder Ola Svenneby mener det er mulig å bygge nok boliger til den økende befolkningen i hovedstaden.

– Har du troen på at det vil være mulig å bygge nok boliger til alle som flytter til Oslo?

– Selvfølgelig. Alternativet er husløshet. Jeg mener at vi har prøvd alle av venstresiden forslag, og de funker ikke, sier han.

Oslo kommune hadde inntil januar i år et særkrav om at personer som skulle kjøpe sekundærbolig i Oslo, måtte ha 40 prosent egenkapital. Dette kravet ble opphevet av regjeringen, mot byrådet sin vilje. Svenneby mener det tidligere kravet er nok et eksempel på feilslått boligpolitikk.

– Man har justert egenkapitalkravet, og det fungerte ikke. Økt rente fungerte ikke. Økt skatt på sekundærboliger fungerte ikke. Tvert imot, så ble leieprisene høyere i stedet. Og det illustrerer poenget ganske godt: Venstresidens boligpolitikk er dømt til å feile fordi den ikke gjør noe med det grunnleggende problemet. Det bygges ikke nok boliger.

[ – Vi kan ikke la dem som truer med vold styre samfunnet vårt ]

– Skulle bare mangle

– Men synes du det er positivt isolert sett at det nå blir boliger i blokka som har stått tom siden 2014?

– Med all respekt å melde, så skulle det bare mangle. Men jeg er skeptisk til at de har holdt igjen disse boligene i evigheter, fordi det skal være en del av et prøveprosjekt for tredje boligsektor. Så skal byråkrater velge ut hvem de hellige som får bo der blir. Leilighetene skal selges for 80 prosent av markedsverdi – det er fortsatt ganske høyt. Skal de subsidiere en allerede stor middelklasse? sier Svenneby.

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) viser til at det er utarbeidet kriterier til hvem som skal få kjøpe etablererboligene.

– Vi har utarbeidet klare kriterier for hvem som kvalifiserer til etablererboliger og hvem som skal prioriteres først, skriver han, og viser til at de er blitt godkjent av det europeiske tilsynsorganet ESA.

Dette er kriteriene:

Ikke eie eller ha eid fast eiendom siste tre år.

Ikke tidligere ha fått tildelt etablererbolig i Oslo kommune.

Ha minimum tre års botid i Oslo kommune.

Ikke ha inntekt eller egenkapital/formue som overstiger de til enhver tid fastsatte grenser.

Dagsavisen er ikke kjent med hva prioriteringsreglene er, annet enn at byrådet ønsker nå de med størst behov, som de med lavest inntekt og barnefamilier.

– Byrådet sikrer nå at boligmarkedet kan bli tilgjengelig for flere. Gjennom etablererboligordningen tilbyr vi en lavere pris og finansiering gjennom leie-til-eie og deleie. Det betyr at flere har mulighet til å komme seg inn i det ordinære boligmarkedet på sikt, skriver Hermstad.

[ Sønnen vår nektes behandlingen som lar ham leve ]