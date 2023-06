Qatar skal lede arbeidslivskonferanse i FN-regi. Europeisk fagbevegelse raser

Berlin: International Labour Organization (ILO) er FNs organisasjon for trepartssamarbeid og arbeidslivsspørsmål, hvor både myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere er representert og møtes.

Målet til organisasjonen er å sikre grunnleggende arbeidslivsrettigheter, bekjempe fattigdom og fremme sosial rettferdighet.

Qatar i lederrolle

Årets kongress er nært forestående, i Genève fra 5. til 16. juni. På toppen av en økende polarisering innenfor ILO, har det også blitt en storm rundt årets konferanse allerede før den starter.

Qatar er nemlig utpekt til å inneha presidentskapet for årets konferanse. Det vil i praksis si at landet styrer hele konferansen.

Dette har vakt enormt sterke reaksjoner fra den europeiske fagbevegelsen, ETUC (European Trade Union Confederation).

Da hele den europeiske fagbevegelsen var samlet til kongress i Berlin i forrige uke, ble det vedtatt en uttalelse som er svært kritisk til at Qatar er satt til å lede årets ILO-konferanse.

Kongressen oppfordrer alle regjeringer til å stemme mot utnevnelsen av Qatar ved åpningen av årets konferanse.

Dårlig signaleffekt

Leder av internasjonal avdeling i LO, Liv Tørres, mener det gir en veldig dårlig signaleffekt at Qatar skal styre hele ILO-konferansen.

– Det har vi vært veldig tydelig på. Og det står hele den europeiske fagbevegelsen bak, sier Liv Tørres til FriFagbevegelse.

– Det innebærer for så vidt ikke så mye makt å ha presidentskapet. Men det har en enorm symbolverdi, mener hun.

Som arrangør av fotball-VM i 2022 hvor Qatar var vertsland, ble landet sterkt kritisert for manglende grunnleggende rettigheter for arbeiderne.

I tillegg har du korrupsjonsskandalen som bidro til at lederen av den internasjonale fagbevegelsen, og tidligere generalsekretær i den europeiske fagbevegelsen, Luca Visentini, måtte gå av.

På toppen av det hele er det nå reist spørsmål rundt et ILO-program i landet, som har bidratt til å vaske Qatars rykte på arbeidsrettigheter og migrantspørsmål, legger hun til.

– Qatar er dårlig på arbeidstakerrettigheter. Den lovede opprydningen etter fotball-VM har de også sviktet på. Migrantarbeiderne har ikke fått kompensasjon. De viktigste faglige rettighetene er ikke ratifisert. Migrantsenter har det heller ikke blitt noe av ennå, sier Liv Tørres til FriFagbevegelse.

Ambassaden til Qatar i Berlin er blitt forelagt påstandene fra Tørres, og fått muligheten for tilsvar, men har ikke besvart henvendelsen fra FriFagbevegelse.

– Fullstendig grotesk

Morten Skov Christiansen, som er fungerende leder i det danske LO – Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) – kaller det «fullstendig grotesk» om Qatar skal ha presidentskapet til årets konferanse.

– Det er et land hvor grunnleggende faglige rettigheter krenkes daglig. Det er et meget uheldig signal å sende, sier han til FHs egen nettside.

Leder i FH i Danmark, Morten Skov Christiansen, kaller det grotesk at Qatar skal lede årets ILO-konferanse. (Herman Bjørnson Hagen)

Han mener det minste man kan forvente, er at ILO stiller langt strengere krav til Qatar om overholdelse av avtaler som inngås.

– Fra fagbevegelsens side vil vi naturligvis være meget tydelige på våre holdninger både før og under årets ILO-konferanse, fortsetter han.

I uttalelsen som ble vedtatt på ETUC-konferansen i Berlin i forrige uke, understrekes det at «ILO er FNs organisasjon for arbeidsrettigheter og har som mål å sikre grunnleggende arbeidsrettigheter, bekjempe fattigdom og fremme sosial rettferdighet. Utnevnelsen av Qatar som presidentskap for årets konferanse risikerer å skade ILOs troverdighet og omdømme».

Har pushet på

Fagbevegelsen har kjempet for migrantarbeidernes rettigheter i Qatar helt siden landet ble tildelt VM.

LO har hatt Qatar, og spesielt arbeidsmigrantenes elendige kår, høyt på agendaen i lang tid. Nestleder Steinar Krogstad har blant annet sammen med Bygningsarbeiderinternasjonalen pushet på både internasjonal og europeisk fagbevegelse når det gjelder dette.

LOs nestleder Steinar Krogstad foreslo en uttalelse på kongressen den til internasjonale fagbevegelsen, ITUC. (Herman Bjørnson Hagen)

Den internasjonale fagbevegelsen, ITUC, samlet seg til Kongress i Australia i slutten av 2022. Da var Krogstad krystallklar fra scenen på at det måtte stilles strengere krav til Qatar om respekt for faglige rettigheter.

Under kongressen la Krogstad frem en uttalelse på vegne av 35 fagorganisasjoner verden over, med oppfordring til beskyttelse av migrantarbeidere i Qatar.

– Vi er glade for at europeisk og internasjonal fagbevegelse nå står samlet bak strenge krav til Qatar og om hva vi mener om dem som lefler med arbeidstakerrettigheter, sier Liv Tørres.

