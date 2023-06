Politiet etter trusler mot Pride: – Vi har et navn på blokken

BERGEN (Dagsavisen): Etter at Redd Barnas Pride-festival ble avlyst på grunn av trusler, har Vest politidistrikt gått i gang med etterforskning av saken.

– Vi har et navn på blokken som vi skal undersøke, sier politiadvokat Anne Jorun Myklebust til Dagsavisen.

Hun vil ikke gå inn på hva som sto i meldingen vedkommende skal ha sendt til arrangørene av festivalen.

– Det kan jeg ikke gå ut med nå, det er for tidlig i etterforskningen. Men personen er mistenkt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd, så får vi se hva som skjer videre og undersøke om meldingen er straffbar eller ikke, sier Myklebust.

– Trakassering og vold

Redd Barna oppfattet meldingen, og flere kommentarer i tilknytning til arrangementet, som truende.

Tidligere denne måneden publiserte de et innlegg på Facebook om barnefestivalen under Pride. «Festivalen blir full av lek og moro, regnbuer og god stemning» skrev organisasjonen da. Likevel ble tråden fort full av kommentarer som mente den fremmer «seksualisering av barn». Flere mente det var «perverst», skrev om «jævla pedoer» og omtalte arrangementet som en «groomingfestival».

– Vi har fått e-poster og kommentarer i sosiale medier der enkeltpersoner har skrevet at de vil stille opp og trakassere og utøve vold. De mest alvorlige har vi slettet fra kommentarfeltet og politianmeldt. Andre aggressive meldinger har vi oversendt politiet for vurdering om de også skal anmeldes, uttalte leder Monica Sydgård i Redd Barnas Norges-program til Dagsavisen torsdag.

Meldingene skal ha vært skrevet under fullt navn. Politiet vil undersøke om meldingen som er anmeldt faktisk er skrevet av den mistenkte.

– Prioriterer saken

Saken ble anmeldt i Oslo politidistrikt, og overført til Vest politidistrikt torsdag.

– Vi prioriterer saken og har startet etterforskningsskritt. Men vi er i en innledende fase og vil derfor være sparsommelige med opplysninger ut i offentligheten, sier Myklebust.

– Har dere snakket med den mistenkte?

– Foreløpig går vi ikke ut med detaljer om hva vi har gjort eller ikke gjort.

Sterke reaksjoner

Nyheten om avlysningen og årsaken ble møtt med raseri av både Bergens ordfører og byrådsleder, justisministeren og kulturministeren.

– Dette her finner jeg meg faen ikke i, skrev en illsint Rune Bakervik på sin Facebook-side.

– Det er for jævlig at noen kommer med så sterke trusler at Redd Barna ser seg nødt til å avlyse arrangementet under Regnbuedagene, uttalte kulturminister Anette Trettebergstuen til Dagsavisen.

Barnefestivalen skal nå likevel arrangeres av Fri Vestland på søndag, men innendørs på Hotell Admiral i Bergen sentrum.

