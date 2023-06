Stoltenberg i Oslo: – Sverige vil gjøre Nato sterkere

Nato-sjef Jens Stoltenberg møtte pressen i Oslo rådhus torsdag, rett i forkant av Nato-møtet denne uka. Der snakket han blant annet om svensk Nato-medlemskap, som blir tema på utenriksministermøtet i Oslo torsdag.

– Vi forventer at mange av de allierte uttrykker sterk støtte til svensk medlemskap i alliansen så fort som mulig, sa han.

Stoltenberg fortalte at han har snakket med Tyrkias nylig gjenvalgte president Recep Tayyip Erdogan tidligere denne uka om det svenske medlemskapet, og at Stoltenberg selv snart skal reise til Ankara for flere samtaler. Erdogan har lenge stilt seg i veien for svensk Nato-medlemskap, men mange har ventet at det kan komme en åpning nå etter at presidentvalget er ferdig.

– Alle allierte, også Tyrkia, har invitert Sverige til å bli medlem, sa Stolteberg.

Mener Sverige allerede er tryggere

Stoltenberg la til at prosessen har gått veldig raskt. Sverige og Finland søkte i mai i fjor, og ble invitert inn i forsvarsalliansen allerede i juni.

– Jeg er trygg på at også Sverige blir medlem, og vi jobber for at det skal skje så fort som mulig, sa han.

– Dette vil styrke Nato og gjøre Nato sterkere. Det er også selvfølgelig bra for Tyrkia og andre allierte.

Stoltenberg mener invitasjonen allerede har gjort Sverige til et tryggere land, og sier det er helt utenkelig at en trussel eller angrep mot Sverige vil kunne skje uten at Nato reagerer nå.

– De blir mer og mer integrert i Nato, og flere allierte har også gitt svenskene bilaterale sikkerhetsforsikringer, sa Stoltenberg.

Natos utenriksministre møtes i Oslo

Denne uka møtes 31 Nato-utenriksministre samt den svenske utenriksministeren i Oslo til uformelle samtaler i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius i juli. Selve møtet for utenriksministrene starter i dag klokka 9.30

