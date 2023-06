Nav-ordning: 72 prosent av unge mottakere har psykiske lidelser

Nesten 29.000 under 29 år med store helseplager får stønaden AAP, mens Nav finner ut om de er i stand til å jobbe.

Rundt 72 prosent av disse har ulike psykiske lidelser, ifølge den nyeste Nav-statistikken fra april.

I antall betyr det at over 20.000 unge som mottar AAP har ulike psykiske lidelser.

Er det mange?

Vi spør Mental Helse Ungdom.

– Ja, og det er en utvikling over lengre tid, svarer Adrian Lorentsson, kommunikasjonssjef i Mental Helse Ungdom.

Statistikken viser en klar økning fra rundt ti år tilbake. Da var andelen i underkant av 65 prosent – eller rundt 18.000 unge på AAP som hadde psykiske lidelser, viser Nav-statistikk.

– Folk kjenner på tidspress

Statistikken viser at mange unge på AAP ikke bare mangler jobb. De har også behov for helsehjelp.

Lorentsson mener mottakerne av AAP ikke får nok tid til å bli friske.

– Problemet med arbeidsavklaringspenger er tidspresset, som kan gjøre vondt verre, påpeker Lorentsson.

(Mental Helse Ungdom)

Man kan som hovedregel få AAP i inntil tre år.

Adrian Lorentsson påpeker at mange trenger tid til å bli friske nok til å arbeide.

– Vi vet at det som skal til, er tid, sier han.

Han forteller videre at noe av det viktigste er at de som er under avklaring i Nav og får arbeidsavklaringspenger, får konsentrere seg mest mulig om å bli friske.

1. juli inntrer «ungdomsgarantien» i Nav. Den skal styrke Navs arbeid med å hjelpe ungdom som trenger det inn i utdanning, arbeidsmarkedstiltak eller arbeid i 2023.

LO tviler på at Nav får nok penger til ungdomssatsingen sin.

«Med rundt 360 Nav-kontor blir det ikke store summer å fordele til hvert kontor», skriver LO i sitt høringssvar om regjeringas nye satsing.

Hvis man deler bevilgningen på hvert Nav-kontor, blir det under 500.000 kroner per kontor.

– Nav og helsevesen i utakt

Mange er veldig fornøyd med hjelpen de får i Nav, erfarer Mental Helse Ungdom.

Et problem er at Nav og helsevesenet ofte ikke går helt i takt mens de unge er i avklaring.

Lorentsson i Mental Helse Ungdom er en av de mange unge som slet både med å få jobb og få helsehjelp til psykiske problemer.

Han påpeker at det ikke er gitt at de unge AAP-mottakerne med de største problemene får rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten, for eksempel.

– Det kan ikke Nav løse, sier Lorentsson.

– Helsehjelpen man kan få i kommunene er mildt sagt varierende, understreker han.

Frivillig arbeid førte til jobber

Adrian Lorentsson forteller at han droppet ut av videregående skole som følge av psykiske problemer.

– Frivillig arbeid var et stigbrett for meg inn i arbeidslivet, forteller han.

– Grunnen til at jeg er i full jobb i dag, er at jeg fikk prøve meg i et av lokallagene til Mental Helse Ungdom, forteller Adrian Lorentsson.

Så legger han til at han startet det lokallaget – på Hamar. Det var mens han jobbet på Sagatun Brukerstyrt Senter som del av hans egen arbeidsavklaring hos Nav.

– Takket være kontakter og erfaring jeg fikk i lokallaget, fikk jeg jobb hos Fylkesmannen, forteller han.

Etter hvert kom han inn i den nasjonale ledelsen til Mental Helse Ungdom, og har også vært leder for organisasjonen.

Og nå er han altså blitt kommunikasjonssjef.

Her er beskjeden til Nav

Mental Helse Ungdom har to viktige anbefalinger til Nav:

• Nav bør jobbe mer systematisk med frivillige organisasjoner under arbeidsavklaring.

• La frivillig arbeid i for eksempel en organisasjon eller frivillighetssentral være del av arbeidsutprøving.

Adrian Lorentsson viser til det er mye verdifull erfaring man kan få av å for eksempel sitte i et styre i lokallag. Der får man mulighet til å sette seg inn i økonomi, regnskap, ledelse, planlegging og samarbeid med andre.

Dette er arbeidsavklaringspenger (AAP)

Man kan som hovedregel få AAP i inntil tre år.

Hvor lenge du får AAP avhenger av hvor lang tid du må være i arbeidsrettet aktivitet, eller gjennomføre medisinsk behandling, før du kan jobbe. Lengden på AAP vil derfor variere fra person til person, opplyser Nav.

Reglene for AAP-ordningen er bestemt av politikerne.

Det er mulig å få forlengelse. Det er egne regler for forlengelse utover den ordinære perioden.

Når AAP-perioden nærmer seg slutten, vil Nav vurdere om AAP-mottakeren har rett på forlengelse.

Man trenger ikke å søke om forlengelse selv, ifølge Nav.

Støre-regjeringa har skrotet «karensåret» i ordningen med arbeidsavklaringspenger, som Høyre innførte i 2018. Regelen påla Nav å stanse arbeidsavklaringspengene til syke og skadde som ikke var ferdig avklart i verken helsevesen eller i Nav, i ett helt år før de kunne søke igjen.

Kilde: Nav

