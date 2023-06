Ingen trusler mot Oslos Mini Pride

Oslo pride har ikke mottatt noen trusler mot årets festival, verken Mini Pride eller andre. Det opplyser Oslo Pride i dag, etter at Redd Barnas barnefestival i forbindelse med Pride i Bergen er avlyst på grunn av trusler. Så langt er det ikke gjort noen endringer i planene i Oslo.

– Dette er utrolig trist å høre, men er nok et eksempel på holdningene som finnes der ute. Samfunnet har en vei å gå før alle kan føle seg inkludert, skriver Dan Bjørke, leder i Oslo Pride, i en e-post til Dagsavisen.

Mini Pride er en egen festival i Pride-festivalen, som skal være på Kontraskjæret i Oslo. Der skal det både være aktiviteter for barna og show fra scenen. Blant annet kan man oppleve rulleskøyteshowet «Girls on Wheels», dragshowet «PrinsHen», Tinashe Williamson og det musikalske eventyret «Du og jeg og vi 2-3-4».

Det er åpent for barn og familier, men også barnehager og AKS.

Politiet opptatt med Nato

Dagsavisen har vært i kontakt med Oslo politidistrikt, som uttaler at det er for tidlig å si hvordan de planlegger for eventuelle trusler mot Mini Pride og Oslo Pride.

De viser til at de for tiden er opptatt med det store sikkerhetsoppdraget knyttet til Nato-toppmøtet i Oslo, og sier de må komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Fjorårets pridemarkeringer rundt om i landet ble sterkt preget av masseskytingen i Oslo, som etterforskes som et terrorangrep.

