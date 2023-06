DN-kommentator om Mehls Tiktok-bruk: – Hun undergraver sin autoritet

Emilie Enger Mehls TikTok-video fra et FN-møte i New York har skapt debatt, spesielt på sosiale medier.

MDG-politiker Eivind Trædal spurte på Twitter hva justisministeren holder på med.

Hva er det justisministeren vår holder på med på TikTok egentlig? pic.twitter.com/DQEYcLCAwO — Eivind Trædal (@eivindtraedal) May 22, 2023

Deretter lagde han en parodivideo.

Dette fikk VG-kommentator, Selma Moren, til å skrive et debattinnlegg der hun spør om noen ville brydd seg om rumpa til statsminister Jonas Gahr Støre.

Omdømmeekspert og førsteamanuensis ved BI, Øyvind Hagen, sier til Dagsavisen at det ikke nødvendigvis er sikkert at videoen er så veldig skadelig for Mehls omdømme som politiker.

– Hun blir evaluert fra en annen tradisjon enn andre partier. Hun er litt motstrøms, og det er mer positivt enn negativt, kanskje, sier han.

– Går motstrøms

Hagen sier at et omdømme er summen av oppfatninger av en organisasjon eller person i dens egne omgivelser. Han sier videoen omdømmemessig kan være skadelig hos de veldig tradisjonelle Senterparti-velgerne.

– Men det er ikke sikkert det er dem hun skal nå gjennom til, sier han.

Han mener Sp er et tradisjonelt parti, som i likhet med andre parti trenger å fornye seg.

– De må sikre rekruttering de og, og det tror jeg de kan gjøre på den måten hun gjør. Hun får kanskje ikke noe kred hos fagjuristene og juridiske ekspertene. Hun er der som politiker, sier han.

– Hun er en ung, uredd og tøff kvinnelig justisminister. Hun er ydmyk, og det er jo ikke den faglige eller erfaringsmessige ballasten som gjør at hun lykkes som politiker.

– Undergraver sin autoritet

Kommentator i Dagens Næringsliv, Eva Grinde, har et annet syn på saken enn Hagen. Grinde sier debatten som har oppstått i kjølvannet av FN-videoen trolig er ødeleggende for omdømmet.

– TikTok-videoen fra FN-salen er veldig rar, og man lurer på hva hun vil oppnå, sier skriver Grinde i en SMS til Dagsavisen .

Hun mener videoen ikke har noe politisk budskap, men formidler en slags «distansert heltinne-estetikk».

– Hun undergraver sin autoritet som politiker. I stedet fremstår hun som en som først og fremst er opptatt av å vise fram seg selv og hvilken glamour man oppnår som Norges justisminister, sier hun.

Hun sier Mehl er en fersk statsråd, og mener hun ikke har befestet seg som en sterk, trygg og klar politiker.

– Da er det en overraskende prioritering å iscenesette seg som en «tause Birgitte» i fine klær, i sosiale medier, sier hun.

Grinde mener kontroversene rundt TikTok og dets kinesiske eierskap, tilsier at Mehl som justisminister burde avstått fra appen.

– Hun har et overordnet ansvar for landets sikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmyndighet anbefaler mange offentlige ansatte, inkludert politi og domstoler, å slette appen. Selv om hun har en egen mobil dedikert til TikTok, og ikke lenger bruker tjenestetelefonen, går hun her foran med et dårlig eksempel, konstaterer hun.

Emilie Enger Mehl svarte på TikTok-kritikken i et intervju med TV 2 tidligere denne uka. Hun sa at det var fint å vise en video fra FN, «som mange – særlig barn og unge – har et varierende forhold til». Hun viste også til at videoen har nådd ut til 400.000 personer.

– Det er viktig å bruke plattformene som barn og unge er på. Diskusjonen om hva jeg hadde på meg eller hvilken musikk jeg bruker, den får andre ta, sa statsråden.

