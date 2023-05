Musikkfestival boikotter lokalpressen

«Du er invitert til 30-årsjubileet til Eiker Rock. Det er ikke Drammens Tidende!». Dette skriver Tor Erik Fredheim, som er en av arrangørene for festivalen, på nettsidene til onstagenorge.no. I pressemeldingen boikotter de lokalpressen i forbindelse med helgens rockefestival Eiker Rock.

Boikotten begrunnes med en misnøye med at det skrives mindre om kulturarrangementer enn det ble gjort før. Arrangørene av festivalen trekker også frem at forhåndsomtale ofte er utelukket og at sakene fra festivalene ofte er «se hvem som var på»-artikler.

Arrangørene for festivalen påpeker at hvis du på nettsidene til Drammens Tidende ser etter artikler om Eiker Rock, og begrenser søket til de seneste månedene, gir søket null treff.

– Vi vil presisere at det vi håper å oppnå, er en debatt om hvilket samfunnsansvar lokale medier har, spesielt overfor kulturlivet, skriver Fredheim.

Overrasket

Nyhetsredaktør i Drammens Tidende, Janne Sundelius Braathen, sier at avisen ble litt overrasket over selve boikotten.

– Vi synes de kunne gått inn for en bedre samtale på forhånd. Samtidig er vi åpne på at vi kanskje burde skrevet mer om dem enn vi har gjort, for vi ble overrasket når vi så i arkivet hvor lite vi hadde skrevet om dem, sier Braathen.

Kritikken fra Eiker Rock går spesielt ut på det de mener er en mangel på forhåndssaker i kulturjournalistikken.

Braathen i Drammens Tidende forklarer dette slik:

– Det er jo ganske enkelt fordi det blir dårlig lest. Det er ingen hemmelighet at Drammens Tidende prioriterer det som blir lest, for vi har masse analyser på det. Men det er ikke slik at vi ikke gjør forhåndsomtaler. Vi lager bare ikke rene annonsesaker, sier hun.

– Inviter på kaffe og boller!

Festivalens store navn er rockebandet CC Cowboys. Bandets frontsanger, Magnus Grønneberg, har ingen tro på at en boikott er løsningen.

– Inviter DT på kaffe og boller, så vil det løse seg, sier Grønneberg.

Selv om Grønneberg er uenig i at en boikott er nødvendig, mener han likevel at noe journalistikk er hul og dårlig på dette feltet.

– Det er en del av mediene som har den evige artikkelen «Se hvem som var på den konserten». Det står ikke et ord om konserten eller hva som blir arrangert. Det er klikkjournalistikk. Det er dårlig kulturjournalistikk, sier han.

Han sier at de som ikke var på konserten da ikke får vite hva de gikk glipp av.

– Der synes jeg pressen har en jobb å gjøre.

Men selv om pressen ikke er til stede, hindrer ikke det CC Cowboys fra å møte opp på rockefestivalen.

– Vi kommer uansett, sier Grønneberg og ler godt.

Nyhetsredaktør Janne Sundelius Braathen i Drammens Tidende, sier at redaksjonen helt sikkert bør snakke mer med aktørene i kulturlivet om hvordan de jobber.

– Frontsanger i CC Cowboys, Magnus Grønneberg, foreslo at dere burde spise boller og ta en kaffe med arrangørene av festivalen. Er det en løsning?

– Eiker Rock virket åpne for en samtale, så vi kan godt spise boller, vi, sier hun og ler.

– Vi heier på alle initiativene som er rundt omkring i kommunene våre. Det må det ikke være noen tvil om. Men vi er jo ikke velkomne til helgen, så vi får ta det igjen til neste år.

