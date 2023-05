Spør jobbdoktoren: Jobben legges ned, jeg blir snart 40 år og vil ikke studere mer. Hva skal jeg gjøre?

Jeg har som mange andre svensker jobbet i Norge siden jeg var ung. Først på Gardermoen i ti år. Her deltok jeg på mange kurs og ble forfremmet. Så byttet jeg bransje, og begynte å jobbe i et reisebyrå. Etter å ha jobbet her i åtte måneder fikk jeg beskjed om at fire av 12 måtte gå. Da vurderte de min ansiennitet i reisebyrå, og jeg mistet jobben.

Så fikk jeg jobb i det offentlige. Det tenkte jeg var en trygg arbeidsplass. Men etter tre år og regjeringsskifte måtte de omorganisere og kutte flere hundre årsverk. Det ble et mareritt. I løpet av denne tiden har jeg tatt to fagskoleutdanninger og begynt på en bachelorgrad. Nå jobber jeg i regnskapsbransjen, men nå skal kontoret jeg jobber på legges ned.

Dette begynner å bli vanskelig. Jeg blir snart 40 år. Og med min utdannelse og korte erfaring, opplever jeg at jeg ikke er en attraktiv søker for de fleste bedrifter. Det stresser meg. Nå er jeg ikke motivert for å studere videre. Det blir dyrt og jeg føler ikke at det vil gi meg uttelling. Har du noen gode råd? Hva bør jeg gjøre i min situasjon?

Kvinne 30 +

---

Vurderer du å bytte jobb? Er du arbeidsledig akkurat nå? Send spørsmål om jobb, karriere og arbeidsliv til jobbdoktor@dagsavisen.no. Du kan være helt anonym. Vi publiserer ikke, eller viderebringer, personlige opplysninger.

---

[ Kompetansekartlegging: Dette er nøkkelen til en optimal CV (+) ]

Dagsavisens jobbdoktor Vigdis Lamberg svarer:

Ut fra hvordan du beskriver din karriere, er du både tilpasningsdyktig, endringsvillig og har stå-på-vilje! Det er et veldig bra utgangspunkt for din vei videre, for dette er egenskaper enhver arbeidsgiver vil verdsette. Du er et veldig godt eksempel på det faktum at de aller fleste av oss kan gå inn i mange ulike jobber.

Dagsavisens jobbdoktor Vigdis Lamberg. (Privat)

Nå som du står ved et veiskille, spør deg selv: Hva har du lyst til å jobbe med nå? Hva motiverer deg og gir deg energi? Hva er meningsfullt for deg? Bruk litt tid på å tenke igjennom dette mens du kartlegger kompetansen sin. For du kan antakeligvis mye mer enn du tror! Lag deg en skjematisk oversikt over alle rollene du har hatt, både betalte roller/jobber og ubetalte/verv. Råd om kompetansekartlegging finner du her.

---

Vigdis Lamberg er daglig leder i Karriereakademiet AS, og har mange års erfaring som rådgiver og bedriftsleder.

Hun har økonomiutdanning fra BI, eksportkandidat fra Eksportskolen, er sertifisert for målstyringsmetodikken Goal Mapping og sertifisert som fasilitator av preferansetesten JTI.

De siste 20 årene har hun jobbet primært som karriererådgiver og har også laget arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Sammen med sitt team har hun bistått over 10.000 personer over i nytt arbeid.

Vigdis er forfatter av Karriereboken som nylig er utgitt på Hegnar Media.

---

Kartlegg ønskebedriftene

Når du har landet på hva du ønsker å jobbe med, lag deg en liste over 3 virksomheter du virkelig kunne tenke deg å jobbe for. Følg med på deres hjemmesider (hver dag) og se hva de publiserer av nyheter. Handler det om vekst og positive nyheter, er sannsynligheten stor for at det vil komme jobber her. Vær i forkant av en eventuell stillingsutlysning. Dann deg et bilde av hvor i organisasjonen du kan passe inn og hvor din kompetanse kan være nyttig. Ring avdelingsleder og be om et møte for å avklare vinn-vinn. Du kan lese mer om denne metoden her

[ De beste rådene for jobbtelefonen du gruer deg til (+) ]

Selg den pakken du har

Du har allerede vist at du liker å lære nye ting. Derfor er det neppe behov for enda en eksamen for at du skal få jobb. Nå gjelder det å selge den kompetansen du har. For i en tid der endringer skjer veldig fort, må alle til enhver tid oppdatere seg og lære nye emner. Dette tar som oftest arbeidsgiver ansvar for. Når man får en ny medarbeider, har hen med seg egenskaper og kompetanse som de ønsker å bygge videre på. Din jobb blir å skreddersy CV og søknad slik at de enkelt ser hva som er relevant i forhold til deres ståsted.

Les stillingsannonser smart

Du må også følge med på utlyste stillinger, som på finn.no. Jeg anbefaler at du IKKE krysser av på stilling eller bransje for da kan du gå glipp av muligheter. Det er så mange nye kombinasjoner av kompetanser og nye stillingstitler som ikke fantes for bare 1 år siden. Søk på geografi i forhold til hvor du kan tenke deg å bo og jobbe. Les ALLE annonsene i ditt nærområde og se spesielt nøye på firmapresentasjonen. Se etter stikkord som: «Økt etterspørsel», «ekspanderer», «satser nå på xx».

Ring din neste sjef, fortell kort hvem du er, og be om et møte for å avklare vinn-vinn. — Vigdis Lamberg

Merk deg dette: Selv om den utlyste stillingen ikke er i nærheten av aktuell for deg, har du fått svært viktig informasjon om virksomheten. Informasjon om at det skal satses! Dersom satsingen berører noe du har erfaring fra, er du allerede langt på vei. For tror du at det kun er den utlyste stillingen i annonsen du ser som blir ledig i nær fremtid når det skal satses? Sannsynligheten for at det kommer flere, er selvsagt svært stor!

Det er så mange nye kombinasjoner av kompetanser og nye stillingstitler som ikke fantes for bare 1 år siden, skriver Vigdis Lamberg. Illustrasjonsfoto. (Getty Images/iStockphoto)

Les deg opp på virksomhetens hjemmesider, finn organisasjonskartet og se for deg i hvilken avdeling din kompetanse kan passe inn. Se for deg en jobb du vil tro kan bli aktuell ut fra hva du leste i bedriftspresentasjonen. Hvem er avdelingsleder i avdelingen du passer inn i? Nå planlegger du telefonsamtalen du skal ta for å be om et møte. Samtalen blir ikke helt kald, for du har informasjon i en konkret annonse å vise til.

Ring din neste sjef, fortell kort hvem du er, dine 3 klareste fordeler med relevans til virksomheten og be om et møte for å avklare vinn-vinn. Sjansen for at du får møtet er stor for du sparer vedkommende for mye tid dersom du framstår som en person de vil ha nytte av.

[ Ønsker du ny jobb? Det handler om kompetansesalg ]

Bruk nettverk

Registrer deg i aktuelle databaser hos rekrutteringsselskapene og fortell folk i nettverket ditt at du er på jakt etter nye utfordringer. Mange virksomheter premierer medarbeidere for å tipse om passende kandidater. Mange virksomheter finner nye medarbeidere gjennom nettverk og anbefalinger – i dèt legger en verdifull kvalitetssikring. Man anbefaler folk man kan stå inne for og som man tenker vil passe inn i miljøet.

Håper disse rådene kan være til hjelp. Du har mye å gi en arbeidsgiver så det er ingen grunn til å gi opp. Stå på og lykke til.

Beste hilsen

Jobbdoktor Vigdis

[ Hva er korteste vei til ny jobb? ]

[ Slik kan fryktkulturer i arbeidslivet kveles i fødselen ]