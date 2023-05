– Det kan ta flere uker å få svar fra ledelsen

– Kommunikasjonen med ledelsen er det vanskelige. Vi har etterspurt bedre samarbeid, forteller Aleksander Nawracala.

Han er tillitsvalgt på Espresso House Glassmagasinet som fikk tariffavtale med Fellesforbundet i januar.

Først ut var Espresso House Oslo S Hovedhallen i september i fjor, der Rehana Adel er tillitsvalgt.

– De mangler profesjonalitet. Det kan ta flere uker å få svar på spørsmål fra ledelsen, forteller hun.

Venta fire måneder på møte

Begge understreker at de har et godt samarbeid med avdelingslederne lokalt – men opplever at de må ta kontakt oppover i systemet (med HR-avdelinga) for å få det de har krav på, og at den lokale forhandlingsretten blir tatt fra dem.

Nawracala forteller at han i fire måneder har bedt om et forhandlingsmøte for å finne ut hvordan sko skal bli dekka av arbeidsgiveren.

Adel forteller at hun etterspurte manglende helligdagstillegg i desember i fjor, noe hun nylig har fått beskjed om at blir utbetalt i juli.

– Jeg føler ikke vi blir tatt på alvor som tillitsvalgte, sukker Nawracala.

Forbundet: – Noe galt med organiseringa

Det er ikke vanlig at ledelsen trenger så lang tid for å lære seg hvordan tariffavtalen funker, forteller Terje Dahl i Fellesforbundet avdeling 10.

Han har hjulpet de tillitsvalgte på kaffebarene i Oslo.

– Det er noe galt med organiseringa av selskapet, mener Dahl.

Ledelsen må lene seg på hovedorganisasjonen sin, Virke, oppfordrer han.

– Det er ikke de tillitsvalgte som skal være lærerne deres.

Espresso House svarer

Landssjef May Britt Østby svarer at tariffavtalene innebærer en del nye oppgaver og systemer.

– Når vi er et så stort selskap, må vi ta oss tid til å gjøre dette riktig. Det er ekstra viktig ettersom vi har et ungt mannskap som trenger god oppfølging.

---

Espresso House-avdelinger med tariffavtale

Aker Brygge, Oslo

City Lade, Trondheim

Glassmagasinet, Oslo

Gunerius, Oslo

Linderud Senter, Oslo

Nordregate, Trondheim

Oslo Galleriet, Oslo

Oslo S Hovedhallen, Oslo

Steinkjer, Steinkjer

Torshov, Oslo

---

God dialog med tillitsvalgte og Fellesforbundet er viktig for Espresso House, forteller Østby.

Selskapet rådfører seg hyppig med Virke, forteller hun videre.

– Vi er ikke feilfrie, og det er mye som må bli bedre. Men vi gjør så godt vi kan for å skape en trygg og god arbeidsplass for våre medarbeidere.

Angrer ikke et sekund

Selv om oppstarten har vært trøblete, angrer ikke de tillitsvalgte et sekund på at de tok initiativet til tariffavtale.

De tillitsvalgte sier de ser fram mot en lysere framtid.

– Vi er ikke ute etter å ta noen. Vi har et kjempebra arbeidsmiljø, gode kolleger og en bra sjef. Men vi vil ikke at det skal ta så lang tid å få svar. Det gjør at vi mister tillit og at ansatte blir lei av å jobbe der, sier Adel.

– Vi vil til syvende og sist bare ha et godt samarbeid, sier Nawracala.

