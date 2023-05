Alle på Kirkenes-verft er oppsagt

– Det er harde tak her nå, sier Rainer Ingebrigtsen på telefon fra Kirkenes.

Han er klubbleder for Fellesforbundets medlemmer på Kimek, og de siste par ukene har vært tøffe.

Fredag 12. mai kom det en pressemelding fra Utenriksdepartementet som sa at alt arbeid, med unntak av nødreparasjoner, på russiske båter var forbudt.

Den beskjeden var som et slag i solar plexus for verftet i Kirkenes som har 70 prosent av omsetningen sin fra den russiske fiskeflåten i Barentshavet.

Dominoeffekt

Det fikk alarmen til å gå i LO, i Sør-Varanger kommune og i Regjeringa, men noen løsning som kan virke på kort sikt har ennå ikke dukket opp.

Onsdag 24. mai var det styremøte i bedriften. Der ble det vedtatt å si opp alle ansatte fra 31. mai. Dermed vil 84 ansatte ikke ha noen jobb å gå til når mai blir til juni.

Effekten vil også merkes i lokalsamfunnet, siden det anslås at rundt 300 årsverk i lokalmiljøet er avhengige av at det er drift på Kimek.

– Vi kan ikke gå her uten at bedriften tjener penger, sier Ingebrigtsen.

Paradokset er at det ligger et fartøy på land og et fartøy ved kai i Kirkenes som Kimek har arbeid på, men begge båtene kan foreløpig ikke røres grunnet sanksjonene mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

– Vi kunne hatt en måned til med arbeid med de båtene. Det kunne kjøpt oss tid til å finne litt mer permanente løsninger, påpeker han.

Venter på svar

Ingebrigtsen forteller at det er søkt om dispensasjon for å kunne gjøre ferdig arbeidet på båten som ligger på anlegget, men at Kimek ennå ikke har fått svar.

Hvis båten blir liggende, kan det være en risiko for at Kimek blir saksøkt av rederen som ikke får fartøyet sitt tilbake i henhold til avtaler som er gjort.

– Jeg vet ikke hvor det henger, men vi har ikke fått noe svar fra regjeringa ennå. Men jeg vet at det jobbes med dette både i Fellesforbundet, LO og i regjeringa. Håpet mitt er at alle trekker i samme retning, sier Rainer Ingebrigtsen.

