Elev-leder om eksamenskaoset: − En unnskyldning er ikke godt nok

---

Hvem: Petter Andreas Lona (19).

Hva: Påtroppende leder for Elevorganisasjonen (EO), landets største interesseorganisasjon for elever i norske skoler.

Aktuell: Har frontet elevenes sak under trøbbelet med årets eksamener.

---

Du er påtroppende leder, så før du har fått hovedsetet selv, så er det rett ut i stormen. Hvordan har det vært?

– Det har vært veldig mye nytt ved å hoppe såpass inn i rollen som talsperson. Men det har vært lærerikt, og man føler virkelig på at man får mulighet til å gjøre en endring. Det er litt kult.

Hvordan da?

– Generelt er jo elevstemmen veldig underrepresentert, men jeg føler vi som elevorganisasjon har muligheten til å hoppe inn og fortelle hvordan ting egentlig er. Det er fint å få muligheten til å gjøre det. Spesielt den uka her, hvor vi daglig får telefoner og mail fra elever som føler de har blitt skikkelig urettferdig behandlet denne eksamensperioden. Å få fremme deres synspunkt er jo en fin ting.

Hvorfor er denne saken så viktig?

– Eksamen skal være rettferdig, og det har den ikke vært. På enkelte skoler har noen startet to timer for sent, andre har startet en halvtime for sent. Det har vært varierende hvilke læremidler som har vært tilgjengelig.

[ Debatt: Hodeløs skolepolitikk – eller et spill for galleriet? ]

Skal ikke karakterene være gjeldende, da?

– Vi har vært litt på det at elever skal få beholde karakteren de får, hvis de ønsker det.

Er ikke det urettferdig?

– Man kan si det, men det er elever som føler de har prestert godt på eksamen, og da blir det feil å frata dem det gode arbeidet de har gjort. Men på den andre siden har du elever som har opplevd at de ikke har fått den karakteren de fortjener, og da er det åpenbart at den karakteren ikke skal stå på vitnemålet.

Hva ønsker dere nå?

– Mer enn bare en unnskyldning fra Utdanningsdirektoratet, og at elevene får rettferdig behandling. Nå har de fått beklagelser, og det er ikke godt nok. Det er elevenes fremtid det er snakk om, da er det ikke nok å bare beklage at eksamen blir ødelagt. Så enten at karakterene annulleres, at de får mulighet til å ta ny eksamen, eller at de får beholde karakteren de har fått. Det legger jeg meg ikke så mye opp i. Det viktigste er at elevene har fått en rettferdig vurdering.

Når eksamenstrøbbelet gir seg – hva skal du da ta fatt på? Hva står høyest på agendaen?

– Oi. Noe av det viktigste er stipendene i skolen. Vi har et utstyrsstipend som ikke er fullfinansiert, og et borteboerstipend som gjør at elever lever for sju kroner dagen. Det handler om å gjøre skolen gratis, og det er det vi skal jobbe mye for dette året. I tillegg til fraværsgrensen og eksamen, som er viktige saker.

Så til de faste spørsmålene. Hvilken film har betydd mest for deg?

– Secret life of Walter Mitty. Det er en fyr som har sine problemer, men så viser han at man ikke skal gi opp. Og jeg liker godt det på slutten, med gepard-scenen. Og det er en morsom film, det må være lov å si.

Hva gjør deg lykkelig?

– God mat og godt samvær.

Og hva gjør du da når du skeier ut?

– Jeg liker å reise og oppleve ting, da. Det å se nye ting, nye byer. Opplevelser, det er gøy.

[ Instituttlederen gikk undercover og brukte ChatGPT på eksamen – fikk A ]

Hvilken egenskap skulle du ønske du hadde?

– Bedre på «small-talk». Det er en egenskap jeg egentlig ikke har nå. Det hadde vært fint å ha merker jeg av og til.

Hvem var din barndomshelt?

– Barndomshelt, ja. Altså, det blir jo på mange måter mamma og pappa, egentlig. Det var ingen offentlig person som stakk seg ut, men mamma og pappa har jo alltid vært der for meg, og alltid støttet valgene mine veldig fint.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Oi! Man vil jo egentlig ikke stå fast i en heis, da, men … Det hadde vært kult å stå fast i en heis med Lewis Hamilton, formel 1-kjøreren. Han gjør en veldig god jobb som offentlig person. For det første som en flink sjåfør, men han har også gode verdier, og bruker kjendisstatusen sin veldig godt for å gjøre verden til et bedre sted.

[ Debatt: Når Utdanningsdirektoratets prestisjeprosjekt krasjer ]

[ Bygger gigablokker mot byrådets og kommunens vilje ]