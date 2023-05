Kraftig økning i antall drosjeløyver. Kraftig nedgang i lønnsomhet

Det viser en rapport som nylig er utgitt fra Transportøkonomisk institutt (TØI) – som er finansiert av blant annet Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Norges Taxiforbund, Fafo og TØI.

I 2019 omsatte drosjenæringen for nesten 8,5 milliarder kroner. I koronaåret 2020 falt omsetningen til drøyt 5,8 milliarder kroner, før det i 2021 steg med omtrent 1,1 milliarder kroner fra det bunnivået, skriver FriFagbevegelse.

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå, og fjorårets omsetningstall er ikke klare ennå.

Rapporten som er laget i samarbeid med Fafo anslår imidlertid at omsetningen vil fortsette å øke også i 2022, selv om intervjuer med drosjesjåfører tyder på at 2022 også var et vanskelig år.

Samtidig med omsetningsfallet, har antall drosjeløyver eksplodert.

Regjeringen Solberg liberaliserte drosjenæringen fra 1. november 2020. Da var det snaut 8000 drosjeløyver på landsbasis.

Per 15. mai 2023 er antallet 18.216 løyver. Det betyr at det er nesten 2,3 ganger så mange drosjeløyver nå som for to og et halvt år siden.

Rapporten viser også at bilparken innen næringen har blitt eldre, og at det benyttes rimeligere biler enn før. Mange av de nye bilene er elektriske, men fremdeles kjøres omtrent sju av ti drosjer med bensin, diesel eller bensinhybrider.

– Hva var det vi sa

Fellesforbundets forbundssekretær, Dag-Einar Sivertsen, er ikke overrasket over funnene i rapporten.

– Jeg har jo lyst til å si «Hva var det vi sa». Det rapporten sier er helt i tråd med den frykten vi hadde for effekten av frislippet i drosjebransjen. Vi har fått flere deltidskjørere og forverra arbeidsforhold, sier Sivertsen.

Han er imidlertid glad for at det ser ut som økningen i antall løyver er i ferd med å flate ut. Siden 1. mars har det blitt bare 141 nye løyver. Det er på nivå med økningen i februar alene.

– Det skyldes nok de innstrammingene som er innført av den rødgrønne regjeringen med krav til taksameter, løyvegarantier og kompetansekrav, sier han.

Det er imidlertid mer enn nok å ta tak i for å få bransjen på beina igjen.

– De opplysningene vi sitter på, tyder på at det er liten kontroll med hva som skjer med de enkelte drosjeløyvene etter at de er blitt utdelt. Det gjør at drosjebransjen er mer uoversiktlig enn noen gang tidligere, sier Dag-Einar Sivertsen.

