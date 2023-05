Sånn blir den siste måneden før politikerne tar «ferie» fra Stortinget.

Om en snau måned, 16. juni, tar stortingspolitikerne sin over tre måneder lange sommerferie – i hvert fall fra stortingssalen.

Det betyr at alle saker som skal behandles i denne stortingssesjonen, det vil si 2022-2023, snart må over målstreken.

Neste sjanse blir først etter kommunevalget. Stortinget åpner igjen i oktober, da neste sesjon starter.

Dette er et utvalg av de politiske sakene som ligger til behandling i tida framover.

Saker fra regjeringa

• Revidert nasjonalbudsjett og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2023- Forslag fra Finansdepartementet Det skal forhandles fram et forlik mellom regjeringspartiene og SV om revidert nasjonalbudsjett.

• Kommuneproposisjonen 2024 – Fra Kommunal- og distriktsdepartementet. Politikk og økonomisk opplegg for kommunene og fylkeskommunene i 2024. Innstilling fra komiteen 6. juni.

• Ny strømstøtteordning – Lovforslag fra Olje- og energidepartementet. Regjeringa endrer strømstøtta slik at den beregnes ut ifra timesprisen på strøm fra september 2023. Støttegraden økes også til 90 prosent fra juni 2023. Støtta skal vare ut 2024.

• Endringer i arbeidsmiljøloven om trakassering – Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å ratifisere ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet. Det skal understrekes at ansatte også er verna mot seksuell trakassering, og det skal inn definisjoner av trakassering og seksuell trakassering i loven. Verneombudets rolle når det gjelder psykososialt miljø skal også presiseres. Førstegangsbehandles 1. juni.

• Grunnrenteskatt på havbruk, eller «lakseskatten» – Fra Finansdepartementet. Partiene på Stortinget forhandler nå om utforminga av lakseskatten. Lovforslaget skal etter planen førstegangsbehandles 31. mai.

• Arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser – Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å utvide loven om offentlige anskaffelser, så departementet, gjennom forskrift, kan innføre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

• Ny opplæringslov – Fra Kunnskapsdepartementet. Flere forslag til endringer i lova, blant annet å gi alle retten til å fullføre videregående. Innstilling fra komiteen 23. mai. Første behandling 1. juni.

• Folkehelsemeldinga – Nasjonal strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller. Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet. Frist til innstilling fra komiteen er 23. mai. Behandles 2. juni.

[ – Profetens siste budskap var: Vær gode mot kvinner ]

Saker fra partiene

• Styrking av a-krimsentrene – Høyre, Frp, KrF og Venstre har foreslått å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet gjennom a-krimsentrene. Frist for innstilling fra komiteen er 23. mai.

• Ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage – Forslag fra SV. Behandles 23. mai.

• Forslag om frys av salg av barnehageeiendom – Forslag fra Rødt om å fryse salg av eiendom i barnehagesektoren fram til det har kommet en ny barnehagelov. Behandles 23. mai.

• Akutte tiltak mot sosial dumping i drosjenæringa – Forslag fra Rødt. Innstilling fra komiteen 23. mai, behandles 7. juni.

• Offentlig eierskap til vindkraft – Forslag fra SV. De vil styrke det offentlige eierskapet av vindkrafta, og stramme inn krava om offentlig eierskap i konsesjonslovgivninga.

• Det ligger flere forslag på bordet for å bedre kriminalomsorgen – SV har foreslått å styrke rettshjelpstilbudet gjennom en advokatordning for fengslene, behandling 14. juni. Rødt har foreslått et løft for ansatte i kriminalomsorgen, behandling 14. juni. Venstre har foreslått å sikre et bedre psykisk helsetilbud for innsatte.

• Barnehageplass etter foreldrepermisjon – Venstre vil sikre at alle barn skal få tilbud om barnehagepermisjon etter endt foreldrepermisjon. Frist for innstilling 24. oktober.

• Anerkjennelse av Palestina – Rødt har foreslått å anerkjenne Palestina som land, og at Norge tilslutter seg FNs apartheidkonvensjon.

Annet

• Ny mineralstrategi – regjeringa skal legge fram en strategi for utviklinga av mineralnæringa i Norge. Dato ikke sikker.

• Høring om Forsvarskommisjonen av 2021. Høringsfrist er 17. august.

• Høring om klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten. Frist 4. september.

• Høring om forslag om endringer av ventetidsreglene i dagpengeordninga. Frist 10. august.

[ Flere spekkhoggere har angrepet båter: – De gjør dette med vilje ]