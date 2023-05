Lærer vil bo alene på en stupbratt klippe i Atlanterhavet

Den britiske naturfaglæreren Chris Cameron (53) vil sette seil mot Rockall denne uken i et forsøk på å slå rekorden for å okkupere den stupbratte granittklippen der han planlegger å tilbringe minst 60 dager. Cameron vil ifølge The Guardian bosette seg på en fjellhylle som måler knapt 4 ganger 1,5 meter, og målet for ekspedisjonen er å samle inn penger til veldedighet.

Rockall er et 31 meter langt og 17 meter høyt ubebodd skjær i nord i Atlanterhavet, 350 kilometer vest for Ytre Hebridene. Ifølge Wikipedia ble klippen ble annektert av Storbritannia i 1955, og tilordnet den skotske hebridiske øya Harris, ifølge The National. Annekteringen har ikke blitt internasjonalt anerkjent. Øya ligger i rike fiskeområder og har vært i sentrum for sporadiske territorielle tvister med Irland, som bestrider britisk eierskap, samt protester over dens potensielle rolle i oljeboring på dypt vann. For flere år siden fremprovoserte en irsk tråler en diplomatisk hendelse ved å fiske innenfor Storbritannias 12-mils territorialfarvann rundt Rockall.

Den stupbratte ubebodde Rockall vibrerer i storm og uvær. (Irish Defence Forces)

Inspirert under Covid

Chris Cameron forteller at han opplevde nedstengningene under pandemien særdeles isolerende. Til The Guardian sier han:

– Det fikk meg til å tenke: kan jeg utfordre meg selv ytterligere og gjøre noe godt? Rockall dukket opp. Klippen er det mest isolerte og ensomme stedet i verden. Jeg skal utfordre meg selv til å gjøre noe ubehagelig og virkelig vanskelig – og det er derfor bare fem personer noensinne har oppholdt seg der over lengre tid.

Vibrerer i storm

I 1997 ble klippen okkupert i 42 dager av tre Greenpeace-aktivister som protesterte mot oljeundersøkelser i havene rundt; de omdøpte den til mikronasjonen “Waveland”. Camerons mål er mer beskjedent. Han håper å slå den lengste rekorden i å oppholde seg på klippen. Rekorden er på 45 dager og ble satt av Nick Hancock, en landmåler fra Ratho nær Edinburgh, i 2014. Hancock hadde håpet å klare seg på klippen i 60 dager, men ble tvunget til å avbryte ekspedisjonen etter å ha mistet rasjoner og forsyninger i en storm. I vintermånedene er nemlig stormene så kraftige at hele klippen vibrerer av bølgene.

Hedrer sjøfolk

Hancock som har rekorden for opphold på Rockall har gitt Cameron råd. Han sa at den største utfordringen i 2014 var psykologisk ettersom det er mentalt krevende å overleve i 40 dager i fullstendig isolasjon. Han planla å lære å spille munnspill, snakke italiensk og drive forskning under oppholdet – noe som ikke klaffet helt – for å bekjempe isolasjonen og ensomheten. Han innrømmer at han vil bli skuffet hvis han taper rekorden, men er ikke overrasket over at noen vil prøve seg, og ønsker Cameron lykke til.

Cameron som tidligere tjente som soldat i Gordon Highlanders har som mål å samle inn 50 000 pund til Royal Navy, Royal Marines Charity og ABF The Soldiers’ Charity. Med dette vil han hedre alle sjøfolk, soldater og ubåtmenn som har tilbrakt lange perioder på havet.

