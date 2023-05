Kroningsdrama: Måtte leie hatter fra filmselskaper og karnevalsbutikker

Hæren måtte leie de karakteristiske bjørneskinnsluene fra filmstudioer og kostymeforretninger for kroningen. Det kan avisen The Telegraph avsløre. Den historiske begivenheten ble markert med det største militære opptoget siden Elizabeth II ble kronet i 1953, med 7000 soldater og 19 militærkorps på jobb.

Samtlige vakter i Household Division ble utplassert, noe som var en enestående belastning på de tilgjengelige ressursene. For å takle etterspørselen måtte mange bjørneskinn omfordeles blant soldater som var på parade, og noen av dem som ikke var involvert, ble bedt om å gi sine til andre. Militære kilder innrømmet imidlertid at etter å ha identifisert og lokalisert så mange hatter som mulig manglet de fortsatt noen. Løsningen ble å oppsøke filmselskaper og butikker som selger utstyr til kostymeball og karnevalseffekter.

Britain's King Charles coronation Det trengs i følge avisen The Telegraph mange reservehatter til slike store begivenheter. (POOL/Reuters)

Reserveluer

Åtte bjørneskinn ble ifølge avisen leid inn, til en pris på rundt 1 000 pund per 18-tommers lue i standard størrelse. Kilder avisen har snakket med insisterer på at de leide bjørneskinnene i dette tilfellet ikke ble brukt i paraden, men bare var nødvendige som reserveberedskap, og at hver og en av de mer enn 1400 gardistene i paraden hadde på seg ekte bjørneskinn fra eksisterende lagre. For alle store arrangementer er det nødvendig med reserveskinn i tilfelle noen blir ødelagt eller gjort ubrukelige av en eller annen grunn.

Mange på jobb

En talsmann for Forsvarsdepartementet uttalte at kroningen krevde mer enn 7 000 væpnede styrker til å delta i den største militære seremonielle operasjonen på en hel generasjon. Mer enn 700 gardister, husarer og musikere deltok i kongens prosesjon fra Buckingham Palace til Westminster Abbey. Fotvaktene marsjerte 12 til 15 rekker bredt.

Nekter fuskepels

Til tross for gjentatte anmodninger fra PETA og andre dyrevernsorganisasjoner har regjeringen i Storbritannia avvist å erstatte Buckingham Palace-vaktenes bjørneskinnsluer med fuskepels og hevder at alternativene ikke ser riktige ut og er for ukomfortable. Forsvarsdepartementet sier ifølge The Independent at de har testet fire forskjellige typer syntetisk pels for bruk på de ikoniske militærluene, men at ingen av dem er gode nok. Bjørneskinnslua er synonymt med hærens fem fotgarderegimenter – Grenadier Guards, Coldstream Guards, Scots Guards, Irish Guards og Welsh Guards – men den også bæres av offiserer i Scots Dragoon Guards og medlemmer av Honourable Artillery Company. Tamburmajoren i Band of the Royal Highland Fusiliers bærer bjørneskinn på parade.

