77-åringen sjokkerte i Cannes: Helen Mirren skaper trend med blått hår

Hun har aldri vært redd for å synes, og Dame Helen Mirren kastet skam på de slitne gamle fordommene om eldre kvinner med blått hår da hun stilte opp på den røde løperen i Cannes nylig. Mirren var iført en lavendelblå korsettkjole, skreddersydd av Daniel Del Core og toppet looken med en matchende frisyre.

The 76th Cannes Film Festival - Opening ceremony - Red Carpet Arrivals Damer med blått hår pleide å gi helt andre assosiasjoner enn Mirrens femme fatale-look. (ERIC GAILLARD/Reuters)

Liker oppmerksomhet

Damer med blått hår pleide å gi helt andre assosiasjoner enn Mirrens femme fatale-look. Men så har 77-åringen aldri vært fremmed for å vekke oppsikt med sin stil. Hun har dukket opp i alt fra punkinspirerte Vivienne Westwood-kreasjoner, til overdådige rosa barbiecore-antrekk (Barbie-dukke-rosa garderobe, red.anm.)

Men det som gjør henne ekstra inspirerende, er at hun ikke prøver å se yngre ut. Mirren overdriver ikke den sexy vamp-faktoren, men hun underspiller den ikke heller, skriver The Mirror, og gir Mirren plusspoeng for å ikke prøve å se 10, 20 eller 30 år yngre ut enn hun egentlig er, men bare se bra ut. Det virker bare som om stilinteressen hennes skyldes pur glede over å kunne fråtse i spennende klær. Enten man blir sjokkert, overrasket eller identifiserer seg med motevalgene hennes kan man ikke unngå å bli glad av hennes «kick-ass-spirit».

[ – Jeg begynte å leve over evne på alle områder, og ble helt grenseløs. ]

Waddington-feber

Helen Mirren er ikke den eneste voksne kjendisdama som inspirerer. Under finalen av Eurovision i Liverpool nylig fikk den 48-år gamle skuespilleren Hannah Waddingham, som ledet showet sammen med Edward Norton, mer oppmerksomhet enn både de andre vertene og deltakerne til sammen. Klippene av den sexy Waddingham som gjør rare grimaser og danse-moves, bryter ut i spontan sang og snakker fransk iført diverse fantastiske kjoler har gått viralt.

Hannah Waddingham (t.h) sammen med Julia Sanina under semifinalen i Eurovision i Liverpool. (PAUL ELLIS/AFP)

Ifølge den amerikanske avisen Washington Post må hun ansees som en britisk «nasjonalskatt» og selv om Sverige vant årets konkurranse, var det Waddingham som stakk av med internettets trofé. Nå ber noen Eurovision-fans om at «Ted Lasso»-stjernen skal være vert for konkurransen hvert år.

[ Her er definisjonen på den perfekte kroppen, i følge kunstig intelligens ]