Etter tre uker i koma, kunne Ole Kristian verken snakke eller gå. Det har ikke stoppet drømmen

VGs nyhetsmelding søndag morgen klokka 06.34 søndag 29. august 2021 er kort og konsis. «En bil har havnet på taket i Honningsvåg. En person i bilen får hjelp av forbipasserende, skriver politiet i Finnmark på Twitter. Ambulanse er på stedet.»

Personen i bilen er Ole Kristian Iversen fra Kirkenes, som da var 18 år gammel.

Iversen er bevisstløs når han blir funnet, og fra legesenteret i Honningsvåg fraktes han raskt med redningshelikopter til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø.

Med store hodeskader ligger han tre uker i koma. Når han endelig våkner kan han verken snakke eller gå.

– Det er visst vanlig at folk som har vært i koma en stund mister evnen til å snakke og gå, så på UNN måtte jeg lære meg det på nytt, forteller Iversen.

Ville jobbe på Kimek

I mai fyller han 20 år, og om du ikke visste at han hadde vært i en alvorlig ulykke, ville du verken sett det på ham, eller hørt det når han snakker. Unggutten både ser og høres ut som en hvilken som helst gutt som snart er ferdig med tenårene.

Ole Kristian lå tre uker i koma etter bilykken i august 2021. (Privat)

En uke før det smalt hadde Iversen startet som lærling i sveisefaget på Kimek-verftet i hjembyen Kirkenes.

– Jeg hadde egentlig tenkt meg til Tromsø, men da jeg var utplassert på Kimek mens jeg gikk på videregående, trivdes jeg så godt at drømmen min ble å få jobbe på Kimek, forteller han.

[ Stadig flere får ikke lønna de har krav på: – Kapasiteten er sprengt ]

På Kimek tre dager i uka

Den drømmen kunne blitt knust en augustdag i 2021, men et halvt år etter ulykken ble Iversen ønsket velkommen tilbake på verftet.

– Jeg hadde jobbet med både logoped og fysioterapeut etter at jeg kom hjem, men den største grunnen til at rehabiliteringen går så bra, er opptreningen her på Kimek, skryter han.

Iversen er riktignok ikke tilbake som vanlig lærling ennå. Det håper han kan skje fra sommeren av, men Kimek gir ham tid og mulighet til å gjenoppfriske kunnskapene han hadde før ulykken, samt et jobbfellesskap å gå til.

– Tre dager i uka er jeg her på Kimek. De to siste dagene er jeg på skolen, men jeg føler meg som en del av gjengen når jeg er på jobb, forklarer han.

[ For 20 år siden mista Stian Jarnes alt, og kom under en gjeldsordning ]

Vil bli vanlig lærling igjen

Unggutten innrømmer imidlertid at det ikke går så raskt framover som han gjerne skulle sett at det hadde gjort.

– Jeg har nok ikke villet innrømme for meg selv hvor mye jeg har vært preget etter ulykken, og jeg er fremdeles i en rehabiliteringsfase der jeg får hjelp av både psykolog og fysioterapeut. Jeg har litt problemer med å innse at det ikke går så fort som jeg skulle ønske, understreker han.

Målet hans er fremdeles å ta fagbrev som sveiser på Kimek og få seg fast jobb på verftet.

– Jeg har hatt som mål som å komme tilbake igjen om et halvt år, men jeg har flytta den målstreken hele tiden. Nå håper jeg å være tilbake som vanlig lærling til sommeren, sier han.

[ Pass på pensjonen hvis du skal bytte jobb, advarer eksperten ]

Fortjent pris

At Kimek har tatt ham inn og latt ham få ta store deler av rehabiliteringsprosessen i bedriften, synes Ole Kristian er veldig bra.

Nylig fikk Kimek en hederspris fra Yrkesopplæringslæringsnemnda i fylket for den tilretteleggingen de har gjort for ham.

– Jeg synes bedriften fortjente den prisen, for jeg vet ikke om noen andre bedrifter som kunne gjort det samme, og hatt meg her til opptrening. Kimek hjelper meg å sette meg et mål, og gir meg noe å gå til. Det hadde ikke blitt det samme om jeg hadde sittet hjemme. Jeg er evig takknemlig for det, sier Ole Kristian Iversen.

[ – Så dumme er ikke nordmenn ]

[ – Folk kan få selvmordstanker, angst og depresjoner ]